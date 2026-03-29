Общество

Шофьор блъсна полицай и избяга при проверка на пътя

Униформен е ранен след удар на заден ход, извършителят е криминално проявен и се издирва

29 мар 26 | 8:13
223
Иван Ангелов

Полицай беше блъснат при опит за проверка на автомобил край Белица, съобщават от МВР. Инцидентът е станал малко след полунощ на входа на града. Водачът е отказал да се подчини на разпореждане и е избягал. Униформеният е пострадал, а извършителят се издирва.

По първоначални данни шофьорът не е спрял на подадения сигнал и е направил опит да се измъкне от мястото. При движение на заден ход той е ударил полицейския служител.

След инцидента водачът е изоставил автомобила си в района на село Елешница и се е укрил. Колата вече е открита от полицията.

Издирването на мъжа продължава, като по информация на органите на реда той е криминално проявен и добре познат на полицията.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Коментирай