Шофьор блъсна полицай и избяга при проверка на пътя

Полицай беше блъснат при опит за проверка на автомобил край Белица, съобщават от МВР. Инцидентът е станал малко след полунощ на входа на града. Водачът е отказал да се подчини на разпореждане и е избягал. Униформеният е пострадал, а извършителят се издирва.

По първоначални данни шофьорът не е спрял на подадения сигнал и е направил опит да се измъкне от мястото. При движение на заден ход той е ударил полицейския служител.

След инцидента водачът е изоставил автомобила си в района на село Елешница и се е укрил. Колата вече е открита от полицията.

Издирването на мъжа продължава, като по информация на органите на реда той е криминално проявен и добре познат на полицията.

