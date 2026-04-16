Сигнал за бомба изпразни Съдебната палата в София

Сигнал за бомба в Съдебната палата в София вдигна на крак полицията и екипи на спешната помощ, като по първоначална информация сградата е била изцяло евакуирана.

На място незабавно са изпратени полицейски екипи, които извършват щателна проверка, както и медици, готови да реагират при евентуален инцидент. Сигналът е подаден по-рано днес, съобщи зрител на бТВ.

Районът около сградата беше временно отцепен, а достъпът на граждани ограничен.

По информация на очевидци служителите и посетителите са били изведени бързо и без паника, като действията са координирани от органите на реда. Очаква се след приключване на проверките да бъде взето решение за възстановяване на нормалния режим на работа.

Към момента няма данни за пострадали или за открити опасни предмети, но проверките продължават. Подобни сигнали се третират с повишено внимание заради риска за обществената сигурност.

