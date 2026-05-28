Демерджиев с първи думи за задържания кмет на Кърджали

Извършват се процесуални действия и част от тях са отвеждането на разпит на кмета. Законите ще се прилагат строго и еднакво за всички – няма да има хора над закона, нищо необичайно не се случва. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев по време на извънреден брифинг, свързан със задържането на кмета на Кърджали.

„Повече ще има, когато се съберат доказателства. Ако кметът на община Кърджали не е извършил никакви нарушения, няма от какво да се притеснява. Той не е задържан, а е на разпит. Касае се за злоупотреба с обществена поръчка над 5 млн., проверяват се обстоятелствата. Не мога да кажа колко назад във времето е това“, допълни той.

„Нещо важно – понеже по-рано в Кърджали имаше процесуални действия, има един окръжен прокурор Дафин Каменов, който попречи да се случи това и обезсмисли всички действия.

Сега има данни, че отново се опитва да осуети въпросните действия. Апелирам към и.ф. гл. прокурор да се вземат мерки. Имам уверението, че ще работим и прокуратурата ще си влезе във функциите. Има такива действия на определени места, но това е лош пример и се надявам своевременно да се вземат мерки“, каза Демерджиев.

