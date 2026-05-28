Айтен Сабри с коментар за разпита на кмета Мюмюн

"Задаваме си въпроса връщаме ли се към тези репресивни години? Аз не мисля, че България е полицейска държава. В една правова държава, мисля, че не е редно да дойдат осем полицаи и да те отведат за разпит".

Това заяви пред медиите и събралото се множество от хора в центъра на Кърджали зам.-председателят на Народното събрание и зам.-председател на Парламентарната група на ДПС Айтен Сабри.

Тази сутрин за разпит в сградата на Областната дирекция на полиция е бил отведен кметът. Провеждат се и обиски в кабинети в Общината. Това предизвика мигновена реакция и на място пристигнаха народни представители от ДПС, общинските кметове, членове и симпатизанти на ДПС.

„Всеки от нас има права, има и задължения. Всеки има право да бъде разпитам по един нормален, правов начин. Според Наказателно-процесуалния кодекс се връчва призовка, в която се казва кога лицето да дойде за разпит“, каза още Айтен Сабри.

Междувременно министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви на брифинг във Велико Търново, че кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е отведен на разпит във връзка със събиране на доказателства, касаещи длъжностно престъпление по повод на една обществена поръчка.

Стойността на поръчката е значителна - над 5 млн. лева, има данни, че е повлиян при избора на изпълнител и че не са изпълнени всички дейности по поръчката, добави министърът.

Според 24rodopi.com става въпрос за приюта за бездомни животни, който към момента е в процес на строеж и се намира край село Седловина.

