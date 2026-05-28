Кметът Мюмюн с първи думи след разпита: Не съм престъпник, не се крия!

"Не съм престъпник, нямам намерение и не се крия от никого." Това заяви кметът на Кърджали Ерол Мюмюн на излизане от Областната дирекция на МВР, където по-рано днес бе отведен за разпит.

Кметът посочи, че е бил разпитван за две обществени поръчки. По думите му не е нужно да го гонят и да го търсят като престъпник, защото никога не се е крил.

Ерол Мюмюн каза също, че ще съдейства на разследващите органи. Той благодари на десетките симпатизанти на ДПС, които се събраха пред сградата на полицията, за да му окажат подкрепа.

„ДПС ще бъде там, където са защитени правата на гражданите, но където са застрашени свободата и демокрацията. В България продължават полицейските репресии, органите на реда се използват за политически цели. Ненадейно в кабинета ми дойдоха въоръжени полицаи, бях отведен без да ми бъде обяснено защо.

Връщам се на работа, за да продължа мисията си да решавам проблемите на хората. Призовавам хората да не се страхуват, да не се поддават на институциите. Управляващите да работят за решаването на проблемите на хората и да спрат с цирковете, на които ставаме свидетели от месец и половина“, заяви кметът.

Мюмюн призова вътрешния министър да даде детайлна информация за акциите на МВР.

„Нормално е да има проверки, но да се влиза в сградата на общината в 10:10 часа и да се връчва призовка за явяване на разпит в 10 часа говори каква е целта. Ерол Мюмюн е кмет на община Кърджали и заместник-председател на ДПС, не е издирван престъпник и не се укрива. Нямам и намерение да се крия. Винаги съм готов да съдействам на органите на реда.

Посред бял ден да бъда изведен от работния ми кабинет пред хората с въоръжена полиция, разбирате какъв е замисълът, никога не съм се крил, заставам зад действията, които съм извършил с цялата си отговорност. Не е нужна показност. Разследването е за две обществени поръчки, цялата информация ще бъде предадена на МВР, но тя е в публичния регистър на Агенцията за обществени поръчки“, обясни кметът.

Според него предизборната кампания е била изпълнена с натиск и полицейщина, а днешната акция е продължение на това.

След като излезе от полицията, кметът се върна в Община Кърджали.

По-рано днес от общинската администрация съобщиха за БТА, че кметът е отведен за разпит в полицията. След като информацията за отвеждането му в Областната дирекция стана известна, пред сградата започнаха да се събират привърженици на ДПС. Сред тях бяха председателят на Общинския съвет в Кърджали Мухаррем Мухаррем, заместник-кметът на Кърджали Тунджай Шюкрю, както и общински служители. Дойдоха и работещи в различни общински структури, както и кметове на кметства. На място бе и цялото ръководство на Община Кърджали.

Кметът на Кърджали Ерол Емин Мюмюн е отведен на разпит във връзка със събиране на доказателства, касаещи длъжностно престъпление по повод на една обществена поръчка, каза вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинг пред журналисти във Велико Търново. Той уточни, че Ерол Емин Мюмюн не е задържан, а е отведен на разпит.

