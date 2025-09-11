Правосъдие

Съд гледа мярката на трамвайния джигит в София

Щетите от инцидента се оценяват на десетки хиляди левове

Източник: БТА, архив

11 сеп 25 | 9:05
300
Иван Ангелов

Днес съдът ще гледа мярката за неотклонение на мъжа, който преди седмица освободи спирачката на трамвай в София. Мотрисата помете няколко коли и почти разруши подлез в столицата.

22-годишният Даниел Терзиев, който е познат на полицията, направи самопризнания и заяви, че го е направил под въздействието на голямо количество алкохол и че искал да вземе кутия с цигари от ватманската кабина.

При предишното заседание съдът го остави в ареста.

 

Нови разкрития за виновника за кошмара с трамвая. Грози го...
03 септември | 12:11
6050

Ватманът, който беше слязъл да си купи цигари и кафе, също ще бъде наказан.

Щетите от инцидента се оценяват на десетки хиляди левове.

 

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Иван Ангелов

Още по тема катастрофа
Още от Правосъдие
Коментирай