Страшна драма с български гражданин в Лондон

Английските власти задържаха невинен български гражданин в Лондон. Това съобщава самият потърпевш Александър във фейсбук.

На 31 октомври 2025 г. на летище "Станстед" той е свален от полета си за София и арестуван пред очите на десетки пътници. Причината: заповед за арест за нарушена пробация на напълно непознат за него човек. Това поставя началото на 40-часова одисея из килиите на британската полиция, белязана от системни пропуски, пренебрежение и шокираща бюрокрация.

Всичко започва на гейта за излитане.

"Подадох паспорта си, сканираха го и почна да мига в червено," разказва Ангелов.

"Веднага бях изведен от петима униформени и ми беше обяснено, че трябва да бъда задържан, понеже съм нарушил пробацията си. При което аз бях много объркан, защото не съм запознат с това да имам належаща пробация в Англия. Не съм бил в държавата от две години."

Въпреки опитите му да обясни очевидната грешка, Александър е отведен с белезници в полицейското управление "Fresh Wharf". Там по негови думи, основните му права са системно погазени.

Молбата му да се обади на семейството си в България е отхвърлена. "Казаха ми, че не могат да направят международно обаждане. Само английски номера", споделя той.

Тъй като приятелят, който го изпраща, е единствената му връзка с близките, семейството му остава в пълно неведение за съдбата му.

Потресаващи условия

Условията в килията са потресаващи. "В килията имаше бутон за вода, който не работеше. Извиках ги няколко пъти, казаха ми, че ще бъде намерено решение.

Решение не беше намерено, така че аз изкарах целия си престой там без вода," разказва Ангелов. Молбата му за храна също е пренебрегната. Всичките му лични вещи, включително документите, които биха изяснили грешката веднага, са запечатани в плик.

На следващия ден, 1 ноември, Ангелов е изправен пред съда (Thames Magistrates' Court). Там абсурдът достига своя връх, по думите му. Когато го карат да потвърди датата си на раждане, тя се разминава напълно с тази в досието на издирвания мъж.

"Адвокатът ми ме гледа и вика: ''Тука пише октомври''. Аз му викам: ''Март месец съм’'. И забелязвам как на листа пред него пише, че лицето е родено октомври месец 2005 година."





Въпреки това очевидно доказателство, съдът отказва да го освободи. Неговият служебен адвокат пък не смее да отвори плика с документите му за самоличност, тъй като е предупреден, че така ще поеме "цялата отговорност за вещите".

Александър е преместен в друго полицейско управление – "Wood Green". Там той настоява да му вземат пръстови отпечатъци, за да се сложи край на нелепата ситуация. Отговорът, който получава, е: "Казаха ми: "Ти в момента не си задържан според правилните обстоятелства, за да ти вземем отпечатъци. Ти при нас си де факто на хотел до понеделник. Ние нямаме процедура да вземем отпечатъци."

"В този момент се почувствах като Уинстън от "1984" на Джордж Оруел. Като единственият човек на тоя свят, който знае истината, а всички други са толкова неуслужливи. Сякаш има конспирация срещу мен", споделя Ангелов, цитиран от Актуално.

