Криминален удар срещу рискова дрога, иззеха много опасен фентанил

Повече от половин килограм фентанил е иззет при мащабна полицейска операция на автомагистрала „Тракия“ край Пловдив. Акцията е проведена на 26 юни от служители на сектор „Криминална полиция“ към Областната дирекция на МВР в Пловдив, съобщиха от вътрешното ведомство.

В района на пътния възел за село Трилистник е спрян лек автомобил, движещ се към Черноморието, а при последвалото претърсване криминалистите открили пакет с прахообразно вещество. Експертна справка е потвърдила, че веществото е фентанил с общо тегло 505,11 грама, а водачът и спътникът му са задържани.

Удар край Трилистник

Полицейските действия са реализирани в един от най-натоварените пътни участъци в страната - автомагистрала „Тракия“, в посока Черноморието. Именно там криминалистите са спрели автомобила за щателна проверка.

При процесуално-следствените действия в колата е намерен пакет със съмнително съдържание. Последвалата физико-химична експертна справка е доказала, че става дума за фентанил, като точното измерено количество е 505,11 грама.

Двама задържани на място

На място са задържани водачът на автомобила и неговият спътник. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 354а, ал. 1 от Наказателния кодекс - за незаконно държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества.

Събраните материали са докладвани на Окръжна прокуратура - Пловдив, под чието ръководство продължават процесуалните действия. Разследването трябва да изясни произхода на наркотика, предназначението му и дали зад превоза стои по-широка мрежа за разпространение.

Защо количеството е тревожно

Фентанилът е синтетичен опиоид с изключително силно действие. Националният институт по злоупотреба с наркотици на САЩ посочва, че незаконно произведеният фентанил е особено опасен, защото често се смесва с други вещества и потребителите може да не знаят, че го приемат.

Затова иззетото количество се оценява като сериозен удар срещу наркоразпространението. При подобни вещества рискът не е само в стойността на черния пазар, а в токсичността и силата на действие. В този смисъл акцията на „Тракия“ има значение не просто като полицейска статистика, а като пресечен път на вещество, което носи тежка опасност за потребителите и за средата, в която стига до тях.

Пътят към морето под наблюдение

Фактът, че автомобилът е пътувал към Черноморието, придава допълнителна тежест на случая. Летният сезон традиционно увеличава движението по магистралата и концентрацията на хора в курортите, което прави маршрутите към морето важни за контрола срещу наркотрафика.

Пловдивската дирекция на МВР отчита операцията като успешен удар срещу разпространението на високорискови вещества. Следващите действия на разследващите ще трябва да покажат дали зад задържаните стои само единичен превоз или по-добре организирана схема. Във всеки случай половин килограм фентанил, спрян на път към Черноморието, е сигнал, че натискът върху каналите за синтетична дрога остава една от най-важните задачи пред полицията.

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