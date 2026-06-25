Наркопазарът вече ловува деца с бонбони, сайтове и фалшива безопасност

Наркопазарът вече не разчита само на улицата, а влиза при децата през екрана, модата и привидно безобидни форми като желирани бонбони и близалки. За това предупреди пред БНР заместник-директорът на Агенция „Митници“ Стефан Бакалов, според когото учениците са в ежедневен досег с проблема, докато обществото често го вижда само през новинарските емисии.

По думите му част от информацията, която достига до децата, не ги предпазва, а рекламира начина на живот на наркодилърите и представя опасни вещества като безопасни. Бакалов нарече ефекта върху обществото и най-вече върху децата „разрушителен“ и предупреди, че това залага социална бомба за следващите поколения.

Децата са в капана преди възрастните да го видят

„За голяма част от обществеността проблематиката, свързана с употребата на наркотици, може би изглежда интересна предимно във фокуса на новинарските емисии. Но истината е, че за децата тази ситуация е съвсем реална“, заяви Стефан Бакалов.

Той подчерта, че учениците са много по-навътре в тази среда, отколкото възрастните често си дават сметка. Според него те са в ежедневен досег с послания, които омаловажават риска, рекламират дрогата и я представят като част от уж привлекателен начин на живот.

Особено тревожен е визуалният капан. Бакалов даде пример с желирани бонбони и близалки, които изглеждат безобидно за децата, защото са свикнали с тях от най-ранна възраст. „Този визуален капан е основният проблем“, предупреди той.

Канабисът вече не е онзи отпреди 20 години

Зам.-директорът на Митниците обърна внимание и на промяната в самите вещества. По думите му канабисът, който е бил на пазара преди две десетилетия, е имал съдържание на тетрахидроканабинол между 3 и 7%, докато сега концентрацията достига между 30 и 50%. „Това е изключително токсично. Все повече психози се отключват, рискът от отключване на психози е все по-чест“, заяви Бакалов.

Той свърза тази промяна с по-широкия проблем на глобалния пазар, който ускорява разпространението и еволюцията на нови видове наркотици. Според него вече не става дума само за познати вещества, а за все по-силни, по-опасни и по-трудни за контрол субстанции.

„Не сте сами“ като послание към учениците

Бакалов разказа, че за 25 години срещи с деца е разбрал нещо тревожно - много от тях се чувстват сами в средата, в която живеят и учат. Именно това е довело до мотото на кампанията „Не сте сами“. „Разбрахме, че всъщност може би основният акцент на тази кампания трябва да бъде да оставяме усещането на децата, че са подкрепени и че не са сами“, каза той.

По думите му нито една кампания не може да замести родителите и учителите, но институциите трябва да бъдат възможно най-близо до децата. Бакалов посочи, че през последните две-три години все повече институции влизат в училищата с превантивни инициативи, което според него е една от работещите формули.

Това е важен обрат във фокуса - не само предупреждение, а опит децата да получат подкрепа, преди страхът, самотата или груповият натиск да ги направят уязвими.

Онлайн пратки, сайтове и новият трафик

Най-сериозното предизвикателство пред службите вече е т.нар. дигитален трафик на наркотични вещества. Според Бакалов веригите за доставки са фрагментирани, а това изисква едновременно технологии, анализ и достатъчно хора за проверки на терен. „Служителите в Агенция „Митници“, които се борят с трафика на наркотици, са 200 от 25 години“, заяви той.

По думите му до около месец и половина се очаква да бъде въведен инструмент с изкуствен интелект, който да улесни профилирането и селектирането на пратките за контрол. Идеята е системата да помага при откриването на рискови доставки, защото пазарът вече работи през множество малки пратки към различни физически лица.

Бакалов посочи, че по-голям проблем се оказват сайтовете, тъй като част от тях са хоствани в чужбина. Българските власти са предприели действия за контакт с местни власти извън страната, а сайтовете с български домейни се проверяват от структурите по киберсигурност. По думите му само миналата седмица три сайта с български домейни вече са били затворени.

Десетки пратки дневно и риск от фентанил

България остава транзитна държава за трафик на наркотици, но вече е и потребителски пазар. Бакалов заяви, че митническите служби ежедневно засичат десетки, а понякога и стотици пратки с различни наркотични вещества - от полусинтетични и синтетични канабиноиди до опиоиди и марихуана със засилен ефект.

Най-тежкото предупреждение е свързано с фентанила. Очаква се пик на употребата му до края на годината, като според Бакалов това се потвърждава и от европейския мониторинг. По-рано той вече предупреди, че фентанилът е сред най-сериозните заплахи и че страната може да се изправи пред тежка вълна на употреба.

„Огромните усилия, които положиха колегите от МВР през последните няколко месеца, са налице относно предотвратяване разпространението на фентанил, но лошото е, че има няколко клъстера в България, където употребата, за съжаление, е проблем“, каза Бакалов.

Социална бомба за следващите поколения

Изказването му очертава картина, в която наркотрафикът вече не е само криминален проблем на граници, складове и дилърски мрежи. Той е въпрос на училища, телефони, социални модели, фалшива реклама и самота сред децата.

„Ефектът, който нанася употребата на наркотици върху обществото и най-вече върху нашите деца, е разрушителен не само в днешно време, а залага и социална бомба за следващите поколения“, заяви Бакалов пред БНР.

Точно затова темата вече не може да остане само в полицейските хроники. Когато наркотиците се маскират като бонбони, рекламират се като начин на живот и се движат през дигитални канали, опасността става по-тиха и по-близка. А най-уязвимите са онези, които често първи виждат капана, но последни получават защита.

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