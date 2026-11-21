Тревожни новини за здравето на Ловчанския митрополит Гавриил. Състоянието на 76-годишния духовник, който от началото на ноември е във Военномедицинската академия в София, се е влошило критично. За това са съобщили негови близки пред православната общност „Христоносци“.

Владиката беше приет по спешност във ВМА на 4 ноември с остър панкреатит и впоследствие поставен в изкуствена кома. Според последната информация, разпространена на 20 ноември, състоянието му е дори по-тежко от първоначалното.

„В този тежък час нека обединим молитвите си“

От православната общност „Христоносци“ отправиха сърдечен призив към вярващите да се помолят за живота и изцелението на митрополита.

„Братя и сестри в Христа, обръщаме се към всички православни християни с гореща молба за усърдна и сърдечна молитва за здравето и изцелението на Негово Високопреосвещенство Ловчанския митрополит Гавриил“, се казва в обръщението.

От общността съобщават, че според свидетелствата на хора от близкото му обкръжение състоянието на духовника е по-тежко дори от това при първоначалното му хоспитализиране.

„В този тежък час нека обединим своите молитви пред Всемилостивия Господ – Лекаря на душите и телата, и пред Неговата Пречиста Майка“, призовават още от „Христоносци“.

Засега няма ново официално медицинско съобщение от ВМА или Светия синод, което да потвърждава последното влошаване. На 5 ноември Българската патриаршия информира, че медицинският екип полага всички необходими грижи за възстановяването на митрополита.

Духовник, посветил живота си на Църквата

Ловчанският митрополит Гавриил е сред дългогодишните и уважавани архиереи на Българската православна църква. Неговото служение е свързано с активна духовна, просветна и благотворителна дейност.

Едно от най-значимите му дела е изграждането на катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в центъра на Ловеч. За да осигури първоначалните средства за строителството, владиката дори продава свои лични имоти.

Храмът се превръща в един от символите на града и в свидетелство за усилията на митрополита да възроди църковния живот в епархията.

Четвърт век начело на Ловчанската епархия

Митрополит Гавриил, чието светско име е Цветан Методиев Динев, е роден на 16 юли 1950 г. в София.

На 28 януари 2001 г. е канонически утвърден за Ловчански митрополит. Повече от 25 години той е духовен пастир на епархията, като посвещава значителна част от дейността си на храмостроителство, образование и благотворителност.

Сред вярващите владиката е познат и с участието си в пренасянето на Благодатния огън от Йерусалим в България.

Сега, когато духовникът преминава през тежко изпитание, неговите близки и православната общност отправят обща молба за оздравяването му.