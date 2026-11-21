Съботата ще ни предложи пъстра картина от облаци, дъжд и слънчеви часове, а високо в планините ще превалява сняг. Най-много облаци се очакват над Западна и Южна България, както и в планинските райони, където на места ще превали дъжд.

В останалата част от страната облачността ще бъде променлива. Ще духа слаб до умерен запад-северозападен вятър, а максималните температури ще са между 14 и 19 градуса. В София термометрите ще показват около 15 градуса, сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.

В планините дъждът преминава в сняг

Планините ще останат под плътна облачна покривка, придружена от валежи. Над 1800 метра дъждът ще преминава в сняг, а запад-северозападният вятър ще бъде умерен до силен.

На 1200 метра височина температурите ще достигнат около 9 градуса, докато на 2000 метра ще бъдат едва около 1 градус.

Слънцето се завръща по Черноморието

По морския бряг денят ще започне с повече облаци и дъжд на много места, но следобед времето ще се подобри и ще преобладава слънчево време.

Максималните температури ще бъдат между 16 и 17 градуса, при слаб до умерен запад-северозападен вятър.

Морската вода е с температура между 13 и 14 градуса по северното крайбрежие и около 15 градуса по южното. Вълнението ще бъде 2–3 бала.