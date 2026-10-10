Национална среща на дамите в ДПС под мотото “Вяра и семейство. Силата на жените” се проведе в Кърджали

"Мили дами, поздравявам ви за енергията и желанието, събрани заедно, да се заявите като нежната сила, която е неизменна част от нашето семейство - ДПС. И искам да бъдете все повече и все по-силно и ясно да се чува вашия глас, когато се решава бъдещето на страната ни.

За мен е чест и сила, като лидер на ДПС да имам до себе си силни и достойни жени като вас, и ви уверявам, че винаги и за всичко можете да разчитате на мен. “

С това обръщение на лидера на ДПС Делян Пеевски започна Национална среща на женските клубове на ДПС в Кърджали.

Домакин на форума бе кметът на община Кърджали и зам.-председател на ДПС Ерол Мюмюн, а организацията бе поверена на Искра Михайлова, зам.-председател на ДПС и ПГ на ДПС и Атидже Алиева- Вели, народен представител, председател на парламентарната комисия по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите.

Срещата мина под мотото “Вяра и семейство. Силата на жените.” На форума присъстваха над 300 жени от цяла България и Турция, които обсъдиха ролята на жените в политиката, споделиха своя опит и рецепта за успех. Жените на ДПС получиха приветствия от членове на Европейския парламент, видео обръщения от представителите на CPAC, САЩ, поздравления от посланика на Р.Турция Н.Пр Мехмет Саит Уянък, от генералния консул на Р. Турция в Пловдив Н.Пр. Емре Манав, както от и от зам.-председателите на ДПС.

По време на срещата жените споделиха помежду си събития и инициативите, които са провели на регионално ниво.

За 18 месеца от началото на кампанията “Вяра и семейство“ са реализирани повече от 250 инициативи, които обединиха над 60 000 души в повече от 70 населени места в цялата страна.

Панелистите на форума бяха успешни жени от ДПС, представители на европейския и националния парламент, на местната власт, както и младите жени в политиката.

Жените на форума благодариха на председателя на ДПС Делян Пеевски за подкрепата и доверието, което получават от него и възможността да участват в управлението, да развиват себе си и да постигат успехи за хората и да работят в полза на тях.

Националната среща на жените излезе с призив за създаване на Съвет на жените към председателя на ДПС Делян Пеевски, както и грижата за семейството децата и младите хора да бъде в основата на законодателните инициативи на ПГ на ДПС, така, както е заложено в програмата на ДПС .

Във форума, събрал над 300 участници, се включиха зам.- председателят на ДПС и кмет на Кърджали Ерол Мюмюн, зам.-председателят на ДПС и кмет на Каолиново Нида Ахмедов, зам.-председателят на ПГ на ДПС и на ДПС Халил Летифов и Искра Михайлова, зам.-председателят на НС и на ПГ на ДПС Айтен Сабри, районният мюфтия Бахри Еминефенди, Гюлсевим Шеремет -зам.-консул на Турция в Пловдив, Мехмед Атаман областен председател на ДПС Хасково и член на ЦОБ, кметът на Черноочене и член на ЦОБ Айджан Ахмед, Ертен Анисова - член на ЦОБ, евродепутатите Елена Йончева и Танер Кабилов, народните представители Атидже Алиева-Вели, Станислав Анастасов, Байрам Байрам, Сейфи Мехмедали, Фатима Йълдъз, Надя Петрова, Шендоан Халит, Калин Стоянов, кметът на Момчилград Илкнур Кязим, кметът на Дулово Невхис Мустафа, кметът на Крумовград Себихан Мехмед, кметът на Върбица Нехрибан Ахмедова, Рушен Фейзула- областен председател на ДПС Кърджали, Мухарем Мухарем -председател на общински съвет Кърджали.