Как да останем здрави през късната есен - съветите на кардиолога
С настъпването на студеното време често започваме да се движим по-малко, да използваме автомобила по-често и започваме да прекарваме повече време вкъщ...
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С настъпването на студеното време често започваме да се движим по-малко, да използваме автомобила по-често и започваме да прекарваме повече време вкъщ...
Алкохолът, цигарите и обезводняването натоварват сърцето, а бездимните никотинови продукти са по-малко вредна алтернатива за пушачи, които не успяват...
У нас не се плаща за превенция, а за скъпо болнично лечение Избрах кардиологията, защото е най-динамичната специалност, казва д-р Александър Носико...