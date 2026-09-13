Старозагорското село Подслон организира благотворително събитие с цел изграждането на параклис
В програмата ще се включи Национално дружество „Традиция“ – Нова Загора с историческа възстановка на бойното сражение „Защита на Самарското знаме – 18...
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В програмата ще се включи Национално дружество „Традиция“ – Нова Загора с историческа възстановка на бойното сражение „Защита на Самарското знаме – 18...
Това са Пряпорец, Руманя, Подслон, Лозен и Остра могила
Специализираната болница за продължително лечение и рехабилитация отделя две стаи за бездомни през зимните месеци
Нашият Григор изобщо не си губи времето. Димитров демонстрира своето кавалерство и спаси от дъжда в Бризбейн Виктория Азаренка. Двамата тренират на ту...
Бившите играчи на "Манчестър Юнайтед" Райън Гигс и Гари Невил направиха благороден жест. Двете легенди от "Випуск 92", които неотдавна купиха старо зд...
Сега търпят децибелите на бъдещи музиканти в общ дом, който не може да ги побере 700 възпитаници на Колежа по туризъм във Варна пратиха отворено писм...
Благоевград. Три сирийски семейства намериха подслон в гърменското село Осиково. За прехраната им обаче се грижат и жителите на съседното селище Рибно...
Бразилия. Повече от един милион души са подписали петиция, в която апелират Бразилия да предложи подслон на бившия сътрудник на Агенцията за националн...