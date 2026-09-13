Всичко за Подслон

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Старозагорското село Подслон организира благотворително събитие с цел изграждането на параклис

Старозагорското село Подслон организира благотворително събитие с цел изграждането на параклис

В програмата ще се включи Национално дружество „Традиция“ – Нова Загора с историческа възстановка на бойното сражение „Защита на Самарското знаме – 18...

16 февруари | 12:01
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