Подробности за кошмара с 4 жертви край Плевен. Истината се крие в един детайл

Тежката катастрофа край Плевен, при която загинаха четирима младежи, продължава да бъде обект на разследване. Един от детайлите, които привличат вниманието, е показанието на скоростомера на единия от автомобилите – стрелката е спряла на 139 км/ч. Само по този показател обаче не може да се направи окончателен извод с каква скорост се е движила колата непосредствено преди удара.

Според информацията на Flashnews разследващите продължават да изясняват обстоятелствата около тежкия сблъсък, станал на пътя между Плевен и село Ясен. При инцидента живота си загубиха четирима млади хора, а друг участник в катастрофата беше откаран в болница.

Тежката катастрофа е станала на 8 октомври около 22:50 часа на общинския път между Плевен и село Ясен. По първоначални данни 20-годишен шофьор е пътувал в посока към селото, когато в участък с ляв завой и минимален наклон автомобилът му е напуснал пътното платно вляво, преминал е през разделителния остров и е навлязъл в насрещната лента.

След това колата се е преобърнала и е последвал челен сблъсък с насрещно движещ се автомобил. Ударът е бил между горните части на двете превозни средства, като едната кола е спряла обърната по таван върху другата.

При огледа на местопроизшествието е установено, че скоростомерът на автомобила „Опел“ е блокирал на отметка от 139 км/ч. Разследващите обаче тепърва трябва да установят дали това показание съответства на действителната скорост на движение непосредствено преди удара.

По случая се води досъдебно производство под ръководството на Окръжната прокуратура в Плевен. На мястото са извършени огледи, продължили близо 12 часа, а двете превозни средства и други веществени доказателства са иззети.

Предстои назначаването на комплекс от експертизи. Автотехническото изследване трябва да установи точния механизъм на преобръщането и сблъсъка, както и дали блокиралият скоростомер показва реалната скорост преди катастрофата. Ще бъдат извършени и съдебномедицински експертизи.

По първоначални данни водачите и пътниците на предните седалки в двата автомобила са били с поставени предпазни колани. Единствено пътникът на задната седалка в „Опел“ не е използвал колан.

При проверките не е установено наличие на алкохол и наркотични вещества в кръвта на водача на „Опел“ според съобщената от прокуратурата информация. Шофьорът има около две години стаж зад волана.

След трагедията възникнаха и въпроси за състоянието на пътя между Плевен и село Ясен. От общината съобщиха, че за участъка е бил предвиден ремонт, но 20 милиона евро са били пренасочени за справяне с водната криза в града.

Заместник-областният управител на Плевен Богомил Стоев призова причините да бъдат изяснени внимателно, без предварителни заключения за състоянието на настилката.

Разследването трябва да установи всички обстоятелства около трагедията – от скоростта и поведението на водача до механизма на сблъсъка и евентуалното влияние на пътните условия.