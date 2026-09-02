Драма в София, хвърчат патрулки и линейки

Катастрофа между трамвай и камион на "Чистота" е станала тази сутрин на столичния булевард "Шипченски проход", в близост до бензиностанция. При сблъсъка са нанесени материални щети, но към момента няма данни за пострадали, предаде "Нова телевизия".

Ватманката е била силно уплашена и е изпаднала в шок след инцидента. Няма информация тя или други хора да са получили физически травми, предаде Нова телевизия.

Заради катастрофата движението на трамваите в района е преустановено, съобщи директорът на "Столичен електротранспорт" Евгени Ганчев.

Катастрофата е станала в участъка на булеварда пред завод "Електроника", показват снимки, публикувани в социалните мрежи. Очевидци коментират, че боклукчийският камион е направил забранен завой.

На място са екипи на полиция линейка и пожарната. Образувало се е огромно задръстване.

Към момента няма официална информация кой от двамата водачи е предизвикал катастрофата.

Очаква се полицията да предостави повече информация, след като приключи първоначалният оглед.„

Това е поредната катастрофа с трамвай в столицата, като през последната година инцидентите с мотрисите на "Електротранспорт" зачестиха.

Миналата седмица трамвай дерайлира след сблъсък с лек автомобил "Мерцедес" на кръговото кръстовище на "Руски паметник" в София.

В средата на юни два трамвая по линии с №8 и 10 се удариха в района на кръстовището на булевардите "Александър Стамболийски" и "Константин Величков". Само седмица по-рано 10-годишно дете пострада при сблъсък между трамвай по линия 22 и електрически автомобил.

В началото на юни пък при удар между две мотриси пострадаха четирима души, сред които и бебе. Инцидентът стана на кръстовището на булевардите "Александър Стамболийски" и "Константин Величков".

През април в същия район катастрофираха мотриси с линии 11 и 22. Инцидентът стана заради неспазена дистанция от единия ватман. Само ден по-рано, на 21 април отново два трамвая се блъснаха и пак на бул. "Константин Величков". Тогава пострада и дете, което беше прегледано на място и освободено.