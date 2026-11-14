Рожден ден днес има Параскева Джукелова

Рожден ден днес празнува изтъкнатата българска театрална, филмова и телевизионна актриса Параскева Джукелова. Родена е на 14 ноември 1970 година в град Панагюрище. През 1992 година завършва актьорско майсторство за драматичен театър във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ (днес НАТФИЗ), като е част от първия випуск на легендарния Стефан Данаилов.

Веднага след дипломирането си постъпва в трупата на Народния театър „Иван Вазов“, където играе до 1997 година, а след десетилетие на свободна практика и гостувания в столични и провинциални театри, през 2008 година отново се завръща в неговия състав. На театралната сцена пресъздава десетки ярки образи. В киното оставя трайна следа с паметни роли в български филми, участва и в редица международни продукции. За кинопревъплъщенията си е двукратен носител на наградата „Златна роза“ за най-добра женска роля. Широката публика я познава и от малкия екран – като водеща на предаването за българско кино „Понеделник 8 и ½“ по БНТ (1998 – 2001) и с участията си в популярни сериали.

Днес празнуват още:

Проф. Ангел Димитров, историк и дипломат

Леонид Йовчев, актьор

Румяна Маринова, „Мисис Свят 2004“

Спас Бухалов, олимпийски шампион

Владимир Попов, управител на здравния портал Zdrave.net