Младеж загина след удар в мантинелата
Гъста мъгла стана причина за десетки пътни инциденти днес. Млад шофьор се заби в предпазната мантинела на околовръстния път на Първомай. 26-годишният...
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Гъста мъгла стана причина за десетки пътни инциденти днес. Млад шофьор се заби в предпазната мантинела на околовръстния път на Първомай. 26-годишният...