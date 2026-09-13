Катастрофа на „Предела“! Километри коли
Без камиони в проходите
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Без камиони в проходите
Временна организация на движението има по двете поради влошените метеорологични условия
За днес е определен жълт предупредителен код за опасно време
Председателят на АПИ призова шофьорите да тръгват на път с оборудвани и подготвени за зимните условия автомобили
Шофьорите да използват автомобилите си подготвени за движение при зимни условия
Пътищата са частично обработени
В последните дни температурите рязко паднаха и на много места има заледявания.
Републиканските пътища са проходими при зимни условия, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура". Температурите са в интервала от +...
След тежката битка със снега и новите валежи през тази нощ, повечето от основните пътища са проходими при зимни условия, предаде bTV. Заради почиства...
Автомагистралите „Тракия" и „Хемус" са проходими при зимни условия в участъците, поддържани от „Автомагистрали" ЕАД, съобщиха от Министерството на рег...
Варна. Тази зима комисиите, които контролират дейностите по снегопочистването в община Варна, ще бъдат разширени, а общинарите ще бъдат на терен, з...
Шофьорите да излизат само със зимни гуми
Благоевград. Област Благоевград ще посрещне зимата в пълна готовност. Това е заключението след обследване състоянието на опорните пунктове на републик...
Благоевград. Само една оферта за зимно почистване на общинската пътна мрежа постъпи в деловодството на община Благоевград. Това стана ясно в петък по...