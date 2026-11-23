В малка книжарница в аржентинския град Чахари започнало да се случва нещо странно. Един след друг клиентите питали за „Смъртта на Иван Илич“ от Лев Толстой-повест, написана през 1886 г. Собственикът Хулиан Скатоларо бил озадачен. Обикновено читателите търсели „Война и мир“, но изведнъж всички искали именно тази сравнително кратка творба.

Причината се оказала неочаквана. За новата популярност на Толстой бил виновен бразилският футболист Густаво Скарпа.

32-годишният полузащитник на „Атлетико Минейро“, бивш играч на английския „Нотингам Форест“ и двукратен носител на Копа Либертадорес, се превърнал в литературен инфлуенсър. Неговите препоръки в социалните мрежи вече били изстреляли „Смъртта на Иван Илич“ на първо място в общата класация по продажби на Amazon в Бразилия.

Всичко започнало с една необичайна сделка

Скарпа не бил запален читател от дете. Израства във вътрешността на щата Сао Пауло и признава, че дълго време почти не посягал към книги извън задължителната училищна литература и Библията.

Промяната настъпила през 2019 г., когато играел за „Палмейрас“. Стажант от треньорския екип му предложил необикновена награда-по една книга за всеки отбелязан гол или голов пас.

Футболистът приел предизвикателството. Скоро четенето се превърнало в постоянна част от ежедневието му.

Докато съотборниците му слушали музика преди мачовете, той често се усамотявал с книга. Понякога четял дори докато се разхождал из тренировъчната база.

Първоначално започнал да публикува кратки, остроумни отзиви в Instagram. За „Владетелят“ на Макиавели написал, че книгата не му се сторила толкова противоречива, колкото очаквал. „Процесът“ на Кафка определил като неразбираем, но интересен.

По време на възстановяване от контузия започнал да снима и видеорецензии. Така футболната му публика постепенно се превърнала и в литературна.

Книгите обединиха съперници

Най-интересната последица от увлечението му се появила сред привържениците на „Атлетико Минейро“.

Те създали читателската общност „Галейтура“-име, което съчетава прякора на клуба и португалската дума за четене.

Днес общността има над 130 000 последователи в социалните мрежи. Организира литературни срещи, дарения на книги и занимания в училища.

Още по-необичайно е, че идеята започнала да привлича и привърженици на съперничещи си футболни клубове.

Някои участници признават, че преди препоръките на Скарпа изобщо не са обичали да четат.

Правнукът на Толстой му благодари

Историята стигнала чак до Москва.

Владимир Толстой, правнук на писателя и генерален директор на Държавния музей „Лев Толстой“, записал специално видео с благодарност към футболиста.

Той признал, че популярността на Скарпа е помогнала произведението на неговия прадядо да се превърне в бестселър в Бразилия.

Самият футболист бил поканен да връчи награда на престижна бразилска литературна церемония през октомври. Така за една вечер заменил спортния екип с официален костюм и се озовал сред писатели, издатели и литературни критици.

От Достоевски до Виктор Юго

Скарпа не се ограничава с Толстой. Сред препоръчаните от него книги са „Повелителят на мухите“ на Уилям Голдинг, „Маус“ на Арт Шпигелман и произведения на Зора Нийл Хърстън.

Особено го привличат психологически сложните истории и героите, които се борят със собствените си противоречия.

Любимата му книга е „Клетниците“ на Виктор Юго.

По думите му вече е успял да убеди петима свои съотборници да започнат да четат. Дори треньорът на „Атлетико Минейро“ Едуардо Домингес използва препоръките му, за да усъвършенства португалския си.

Футболистът, избран за най-добър играч в бразилското първенство през 2022 г., признава, че литературната популярност го изненадва повече от спортните отличия.