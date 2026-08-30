Страшен скандал за плагиатство! Захари Карабашлиев и Соня Момчилова се хванаха за гушите

Страшен скандал за плагиатство разтърси мрежата. Писателят Захари Карабашлиев и журналистката Соня Момчилова, бивш председател на Съвета за електронни медии, се хванаха за гушите, след като Момчилова открито обвини Карабашлиев в плагиатство. Ябълката на раздора е романът на Карабашлиев "Опашката".

За какво се разказва в "Опашката"?

Сюжетът разказва необикновена истоирия: истинска опашка пораства на съпругата на кандидат за президент и семейството се вижда в чудо как да скрие неудобния факт. Още повече, че условието за кандидатурата на мъжа е опашката да бъде премахната.

Бурна реакция за часове

Десетки постове "за" и "против" Карабашлиев се появиха за часове, след като Соня Момчилова обвини писателя в плагиатство. Той, от своя страна, обясни, че обмисля да потърси правата си в съда и че образът на човек с пораснала опашка съществува от векове в литературата, киното и световната култура. В социалните мрежи Карабашлиев заяви, че е "заливан с кафява помия от много страни". Виждам как глутници тролове действат организирано, каза писателят.

Скандалът още по-дълбок

Всъщност, скандалът се оказа по-дълбок и стигна до пари и партии. Момчилова обяви плагиатството под коментар на статия, появила се онлайн, в която Захари Карабашлиев е обвинен, че като главен редактор на издателство "Сиела" сам печата книгите си. "Как един главен редактор се самоиздава, определя сам рекламните си бюджети и прибира пари от държавни и чужди фондове?", пише в статията, в която се припомня, че през 2017 г. Карабашлиев е бил в инициативния комитет за учредяване на партията "Да, България". Затова има и конфликт на интереси, заключава авторът.

От своя страна, Соня Момчилова коментира във фейсбук: "Пропуснали са момента с бруталното плагиатство на "Опашката". Този го тестваха и за високи политически позиции, но и така не му е зле. Така и не доживя голямо международно признание, сигурно заради очевадната некадърност и преиграната политкоректност. И този раздава морални оценки и присъди за талант и творческо можене. Мафия! Бездарието е фашизъм, нали така беше?".

Атаката на редактора

Скандалът ескалира, след като в коментарите се включи Веселина Седларска, редактор на "Опашката". Тя обяснява, че роман със заглавието "Опашката" ("Очередь" на руски") е написан от Владимир Сорокин и издаден през 1983 г., но разказва "за километрична опашка пред съветски магазин, където хората чакат, но не знаят какво се продава". Т.е. тематиката е съвсем различна.

"Ако бях на мястото на Захари Карабашлиев, щях да те осъдя, че го наричаш плагиат... Бих защитила всеки автор от такава нагла лъжа, защото такива неща ме отвращават", написа Веселина Седларска.

Оказва се обаче, че Соня Момчилова визирала "руски филм с фабула, тревожно напомняща тази на Карабашлиев. "Зоология" се казва.

Отговорът на Карабашлиев

"Сюжетът, персонажите, конфликтът, политическият свят, развитието и финалът нямат нищо общо с който и да е руски, американски или друг филм за жена, която работи в зоопарк.

В заключение: преди романа „Опашката“ написах пиеса със същото заглавие. Започнах я на 5 май 2014 г. и я завърших през 2016 г. Романът написах 2021. Разполагам с датирани варианти и метаданни на текста. Романът е развитие на собствената ми пиеса и няма НИЩО ОБЩО с руски филм, който не съм гледал. Режисьор на сценичната версия беше Явор Гърдев, а в главната роля — Владимир Карамазов", отговори във Фейсбук Карабашлиев.