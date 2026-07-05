Вашингтон, Рузвелт и Тръмп в "Кратка история на Америка"

Във фундаменталния труд „Кратка история на Европа“ Саймън Дженкинс запозна читателите с многовековната хроника на Стария континент. Сега, в чест на 250-годишнината от приемането на Декларацията за независимостта на САЩ, британският историк и журналист отправя погледа си към миналото на Америка. „Кратка история на Америка“ /“Сиела“/ е забележителен разказ за създаването, възхода, постиженията, кризите, противоречията, ключовите събития и личности в една от най-богатите и могъщи страни в света. От експедициите на Колумб и „Мейфлауър“, през Войната за независимост чак до ерата на Доналд Тръмп, Саймън Дженкинс прави цялостен портрет на държава, изградена върху свобода, идеали, но и компромиси, насилие и неутолима жажда за величие.

Последователно, балансирано и с достъпен и увлекателен език авторът превежда читателите през ключовите моменти от историята на Щатите: първите преселения на хора от Азия към Северна Америка, пристигането на Христофор Колумб; заселването на англичаните, Бостънското чаено парти; Войната за независимост и ролята на бащите основатели; Гражданската война между Севера и Юга; Позлатената епоха, Първата световна война, Бурните двадесет и Голямата депресия; Втората световна война; Студената война, ерата на Джон Кенеди, войната във Виетнам и контракултурата; 11-и септември; САЩ в XXI век и управлението на Доналд Тръмп. Пред читателя оживяват фигурите на колоси като Вашингтон, Джеферсън, Франклин, Линкълн, Рузвелт, както и на десетките генерали, предприемачи, бандити, бунтари, визионери и дръзки мечтатели, които създават многоликия образ на Америка. Допълнена с полезни карти и цветни изображения, „Кратка история на Америка“ е задължителна настолна книга за всеки, който иска не само да се запознае с хронологията на важните събития в САЩ, а да разбере в цялост тази незаобиколима световна сила, която и до днес предизвиква дебати, критики, възторг и вълнение.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com