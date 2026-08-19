HMSU и Formation Records обединяват две фестивални традиции в BASS SEA EDITION 2026

Това лято българската drum & bass и jungle сцена се събира край морето за едно от най-значимите ѝ събития за годината. От 20 до 22 август плажът Wake Up край Варвара ще бъде домакин на 11- то издание на HMSU Summer Festival, което през 2026 г. се провежда в специалния формат Bass Sea Edition.

За първи път двете дългогодишни фестивални концепции на HMSU – HMSU Summer Festival и Bass Sea Festival – се обединяват в едно тридневно музикално преживяване. Зад проекта отново стои партньорството между HMSU и легендарния британски лейбъл Formation Records.

Така фестивалът събира историята, настоящето и бъдещето на drum & bass и jungle културата на едно от малкото останали диви места по Южното Черноморие.

Три дни и нощи drum & bass край морето

Форматът обещава три дни и нощи музика, повече от 20 артисти и над 10 международни гости, разпределени в различни дневни и нощни сесии.

Сред международните имена в програмата са The Prototypes, Aries, Degs, Nicky Blackmarket, DJ SS, Rockman, Dubvendor и MC Tempo, а българската сцена е представена от артисти като High Roll, Acidtrip, Targy, Mocks, EXo, E, Cynic и Konspirator, наред с още имена от HMSU и свързаните с него колективи.

Особено знаково е присъствието на DJ SS и Formation Records – връзка, която подчертава историческата роля на лейбъла в развитието на jungle и drum & bass културата и дългогодишното му партньорство с HMSU.

Bass sea e най-дългогодишният музикален фестивал в България, с 25 последователни издания зад гърба си. През годините той се превръща в ключова платформа за развитието на българската drum & bass сцена и за срещата ѝ с международни артисти.

Bass Sea Festival, от своя страна, е бутиковото морско събитие на HMSU – фестивал, който превръща плажа край Варвара в място за музика, общност и неформално лятно преживяване.

През 2026 г. тези две истории се срещат в един общ формат.

„Тази година взехме решение да организираме само един общ фестивал, който да събере всичко най-добро от двете концепции в едно обединено изживяване на любимия ни плаж Wake Up.“

Така Bass Sea Edition 2026 поставя акцент не само върху големите имена, но и върху самата култура – срещата между артисти и публика, дневните партита, свободната атмосфера и усещането за общност.

Фестивалът ще се проведе на Wake Up Beach край село Варвара, в близост до Природен парк Странджа.

Локацията е една от отличителните характеристики на Bass Sea – открито пространство край морето, което позволява фестивалът да съчетае музикалната програма с плажна и природна атмосфера.

За посетителите е предвидена възможност за безплатно къмпингуване на собствен риск в гората в близост до фестивала. Няма да има официална къмпинг зона, но в близост до плажа ще бъдат осигурени тоалетни и душове. Организаторите препоръчват на посетителите, които предпочитат хотелско настаняване, да потърсят места за нощувка във Варвара и съседните населени места – Ахтопол, Царево, Синеморец, Лозенец, Китен и Приморско.

Билети

Тридневните фестивални билети са в продажба през Eventim.

Ценовите категории са:

Promo – 20 EUR – първите 100 билета;

Standard – 26 EUR – до 26 юли;

Late – 32 EUR – от 27 юли до 19 август;

На място – 40 EUR.

Предвидени са и еднодневни билети на цена 15 EUR в предварителна продажба и 20 EUR на място.

Към момента фестивалът е в последните дни на предварителната продажба на еднодневните билети.

BASS SEA EDITION 2026

20–22 август 2026 г.

Wake Up Beach, Варвара

HMSU & Formation Records

Три дни и нощи.

Повече от 20 артисти.

Над 10 международни гости.

Drum & bass. Jungle.

Плаж.

И една от най-устойчивите музикални общности в България.

През 2026 г. HMSU Summer Festival и Bass Sea Festival не са две отделни истории, а едно общо преживяване – среща между 26 години фестивална история, британската drum & bass традиция на Formation Records и съвременната българска bass сцена.

BASS SEA EDITION 2026 започва на 20 август край Варвара.

Билети: Eventim България – BASS SEA FESTIVAL 2026