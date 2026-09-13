Страшен скандал за плагиатство! Захари Карабашлиев и Соня Момчилова се хванаха за гушите
Бившата шефка на СЕМ твърди, че "Опашката" е по руски филм, писателят отрича
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Бившата шефка на СЕМ твърди, че "Опашката" е по руски филм, писателят отрича
Пролетният панари на книгата приключва утре
Столичната библиотека връчи за единадесети път годишните си награди
Разтърсващият исторически роман „Рана“ се появи в края на 2023 г.
Сюжетът е по време на война
Минеков призова директора на Народния театър да уволни всички политически фигури в театъра
Революционният модел у нас не работи, казва известният писател
"Опашката" е микс между романтика, абсурд и сатира
Щастливата новина съобщи съпругата му Вера Карабашлиева
Захари Карабашлиев написа пиеса за Алек Алексиев и Стоян Дойчев.
Карабашлиев оглави "Сиела" след 16 години живот в Сан Диего
Завинаги сме свързани с миналото си, казва той