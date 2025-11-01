Поредно признание за Захари Карабашлиев

В навечерието на Деня на народните будители „Рана“ на Захари Карабашлиев стана носител на престижната национална литературна награда „Елиас Канети” 2025 г.

Отличието му бе връчено по време на официалната церемония в Русе, където писателят бе награден за „хуманността и космополитизма“ в романа си.

Изданието бе отличено от 7-членния състав на комисията със състав литературния историк и теоретик проф. дфн Пламен Дойнов, проф. дфн Клео Протохристова – литературен историк и теоретик, проф. дфн Пенка Ангелова – председател на Международно дружество „Елиас Канети”, доц. д-р Велислава Донева – РУ „Ангел Кънчев“, представител на Община Русе, Крум Гергицов – театрален историк и критик, писателката Теодора Димова и Косьо Станев – представител на Постоянната комисия по култура и религиозни въпроси при Общински съвет – Русе.

„Захари Карабашлиев е от онези автори, които умеят да превръщат болката в сила, а историята – в живо, пулсиращо настояще. Чрез тази награда отбелязваме не само таланта на един автор, но и значението на литературата като начин да споделяме преживявания, да съхраняваме паметта и да вдъхновяваме поколенията“, заяви зам.-кметът при връчването на наградата.

„Смисълът на литературата е да превръща преживяването в памет.“, сподели самият автор и допълни: „Благодарен съм на всички, които пазят жив спомена за големия Елиас Канети, за когото въпросът за паметта беше център, фокус, двигател на целия му творчески път, за писателя и философа, който вярваше, че да помниш означава да носиш отговорност пред миналото, пред преживяното от другите, пред скъпите мъртъвци, пред самия език“.

„Рана“ бе избрано сред попадналите в краткия списък с номинации Радослав Бимбалов с „Ти, подобие мое“ (Изд. „Сиела“), Георги Господинов с „Градинарят и смъртта“ (Изд. „Жанет 45“), Деян Енев с „Шейсет разказа“ (Изд. „Жанет 45“), Виолета Радкова с „И леглото ни е зеленина“ (Изд. „Жанет 45“), Иван Станков с „На два гласа“ (ИК „Хермес“) и Красимир Димовски с „Тезеят в своя лабиринт“ (ИК „Хермес“).

Разтърсващият исторически роман „Рана“ се появи в края на 2023 г. Книгата, която разказа забравената история на България от началото на XX век, веднага спечели любовта на читателите. Изданието се превърна в един от бестселърите на годината, грабна приза на Столична библиотека за „Най-четена книга на 2023 г.“, както и наградата „Златен лъв“ на Асоциация „Българска книга“ и донесе на своя автор Специалната награда на Столична община за изключителни постижения в областта на изкуството.

Базиран на хиляди страници историческа литература и източници – документи, войнишки дневници, мемоари и лична кореспонденция, „Рана“ е красив разказ за смелостта, състраданието и любовта в годините на Междусъюзническата война и Първата световна война. Роман за забравените български герои и мъченици, които поради политически или идеологически причини са били превърнати в бележки по линия в учебниците. Роман, който повдига завесата към някои от най-драматичните събития в българската история и съхранява родовата памет на хиляди семейства.

Със забележителна точност и топлота Карабашлиев описва София между 1913 и 1916 г. в страници, които разгръщат пред очите ни като в черно-бял филм улици, кафенета, сцени, емоции, събития. През съдбата на студента по право в Софийския университет Сава (бежанец от Одринско) и генералската дъщеря Елиза читателят се потапя в атмосферата на столицата, която е приела и подслонила хиляди бежанци от жестокостите в Тракия и Македония.

Срещите на Захари Карабашлиев с читатели из цяла България предизвикаха широка обществена дискусия и отличиха романа като творба както с литературна и историческа, така и с емоционална стойност.

Тези срещи утвърдиха „Рана“ като новаторски подвиг на българската литература, който изследва и лекува пукнатините в основите на нашата идентичност и национална гордост.

