Рожден ден днес празнува популярната поп и естрадна певица, известна с емоционалното си сценично присъствие и репертоар, съчетаващ лирични балади и ритмични песни, Кичка Бодурова. Родена е на 28 ноември 1955 г. в Бургас. Израства в музикална среда и още от ранна възраст проявява талант към пеенето и сцената.

Професионалния си път започва в началото на 70-те години на XX век, като бързо печели публиката с отличия от български и международни музикални конкурси, включително "Златният Орфей". В продължение на десетилетия тя изнася концерти у нас и в чужбина, като част от живота и кариерата ѝ са свързани и със САЩ, където живее и работи дълги години. Певицата има издадени десетки албуми, участва в благотворителни инициативи и остава значима фигура в българската поп музика.

Днес празнуват още:

Кирил Кирилов, театрален и музикален продуцент

Младен Влашки, литературен критик и историк

Николай Кокинов, адвокат

Петър Будевски, режисьор

Проф. Николай Габровски, началник на Клиниката по неврохирургия на болница "Пирогов"

Д-р Пламен Петров, началник отделение по гастроентерология в УМБАЛ „Софиямед“

Ирена Дойчева, главен счетоводител на фирма „Изток плаза“ АД