Зимата настъпва с пълна сила в последната неделя на ноември. Снеговалежите ще продължат в голяма част от България, а силният североизточен вятър ще създава условия за виелици, преспи и сериозни затруднения при придвижването. Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) предупреждава и за опасност от измръзване в планините. Застудяването ще продължи през следващите дни, като на отделни места температурите могат да паднат до минус 18 градуса.

Къде снегът ще бъде най-обилен днес

Най-интензивни ще бъдат снеговалежите в Рило-Родопската област. От север валежите постепенно ще отслабват, а следобед в Дунавската равнина ще спрат. В Източна България обаче ще продължи да духа силен северен и североизточен вятър, който ще образува преспи в Добруджа и по планинските проходи.

В Северна България и по високите полета на Западна България дори максималните температури ще останат отрицателни - между минус 4 и минус 2 градуса. В София термометрите ще показват около минус 3 градуса. Малко по-топло ще бъде в Горнотракийската низина, по долината на Струма и край морето, където температурите ще достигнат между 0 и 4 градуса.

Планината не е място за неделна разходка

Обилните снеговалежи в планините ще бъдат придружени от бурен източен вятър и силно намалена видимост. Снежната покривка ще продължи да се увеличава, а навяванията могат да заличат туристическите пътеки и да затруднят ориентирането дори на опитни планинари.

На 1200 метра надморска височина максималната температура ще бъде около минус 3 градуса, а на 2000 метра - около минус 6 градуса. Заради силния вятър усещането за студ ще бъде значително по-силно. Най-разумното решение е планираните преходи във високите части на планините да бъдат отложени.

По Черноморието ще бъде облачно и ветровито. Предимно по южното крайбрежие ще превалява дъжд, примесен със сняг. Максималните температури ще бъдат между 1 и 4 градуса, морската вода е между 12 и 14 градуса, а вълнението ще достига 4-5 бала. Заради силния вятър е препоръчително да се избягват разходките по вълноломите и откритите крайбрежни участъци.

Как да се облечем, ако трябва да излезем

При съчетание на отрицателни температури, снеговалеж и силен вятър най-добрата защита е обличането на няколко слоя дрехи. Вместо един много дебел пуловер изберете термобельо или блуза, която отвежда влагата от тялото, топла връхна дреха и непромокаемо яке, предпазващо от вятъра.

Особено важно е да защитите ушите, носа, пръстите на ръцете и краката. Изберете топли, непромокаеми обувки с релефни подметки, които осигуряват добро сцепление. Ръкавиците с общо отделение за четирите пръста обикновено задържат топлината по-добре от тези с отделни пръсти.

При движение по заснежени и заледени тротоари правете по-къси крачки и не дръжте ръцете си в джобовете, за да запазите равновесие. Избягвайте преминаването непосредствено под стрехи, заснежени дървета и покриви, от които могат да паднат сняг и лед.

Възрастните хора, малките деца и страдащите от сърдечносъдови заболявания е добре да ограничат продължителния престой на открито. При изтръпване на крайниците, побеляване на кожата или неконтролируемо треперене незабавно потърсете топло помещение. Не разтривайте измръзналите участъци и не ги поставяйте непосредствено до силен източник на топлина. При съмнение за измръзване потърсете медицинска помощ.

Какво задължително да има в автомобила

Ако пътуването е неизбежно, проверете предварително състоянието на пътищата и въведените ограничения. Предпочитайте основните пътни артерии, които се почистват приоритетно, и избягвайте преките маршрути през второстепенни пътища, където опасността от навявания е по-голяма.

От Българския Червен кръст препоръчват автомобилът да разполага с достатъчно гориво, вериги, лопата, фенерче и зареден мобилен телефон. Добре е да вземете също топло одеяло, резервни ръкавици, термос с чай, вода и храна. Увеличете дистанцията спрямо останалите автомобили и избягвайте резките движения на волана и внезапното натискане на спирачките.

Ако автомобилът затъне в преспите, почистете пространството около изпускателната тръба, преди да включите двигателя за отопление. Натрупаният сняг може да доведе до проникване на опасни изгорели газове в купето. При бедствена ситуация потърсете помощ на телефон 112.

Истинският мраз идва през новата седмица

В понеделник вятърът ще отслабне, особено в Западна и Централна България. Облачността над голяма част от страната ще се разкъса, но в равнините и котловините ще се образуват мъгли, които най-продължително ще се задържат по поречието на Дунав. Над Източна България ще остане предимно облачно, като на отделни места ще превалява слаб сняг.

Най-студени ще бъдат вторник и сряда. Във вторник максималните температури ще бъдат предимно между минус 8 и минус 3 градуса. В сряда сутринта според седмичната прогноза на отделни места минималните могат да достигнат минус 16 - минус 18 градуса.

През втората половина на седмицата ще започне бавно затопляне, но времето ще остане по-студено от обичайното за началото на декември. В четвъртък вятърът временно ще отслабне, а в западната половина на страната ще стихне. Впоследствие ще се ориентира от северозапад и отново ще се усили. Петък и събота ще бъдат ветровити, но вероятността за нови валежи е малка.