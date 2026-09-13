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Село съди ЧЕЗ за спрян ток

Село съди ЧЕЗ за спрян ток

Видин. В село Стакевци, община Белоградчик, започна събирането на подписи за колективен иск срещу енергоразпределителното дружество ЧЕЗ, съобщи инициа...

08 декември | 11:48
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