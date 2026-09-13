Пътищата в Община Казанлък са обработени срещу заледяване
Пътната мрежа е в добро експлоатационно състояние и движението се осъществява нормално
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Пътната мрежа е в добро експлоатационно състояние и движението се осъществява нормално
Тази нощ в София във връзка с валежите от сняг са извършени обработки със смеси срещу заледяване
Особено тежко ще е положението в централната и южната част на страната
Шофьорите да използват автомобилите си подготвени за движение при зимни условия
В момента градският транспорт се движи навсякъде по обичайните си маршрути.
Общината призовава гражданите да са внимателни при придвижването си по улиците, защото е възможно да има заледени участъци по тротоарите...
„Тролейбусният транспорт в града е спрян, заради обледяването на контактната мрежа. В момента екипи работят по размразяването на жиците и кабелите, по...
Движението по магистрала "Люлин" трябва да се извършва с повишено внимание поради опасност от леден дъжд и образуване на мъгли. Това предупредиха от М...
Движението на пътя София - Плевен, близо до Радомирци, е спряно. Това съобщиха от пресцентъра на МВР. И уточниха, че причината е заледяване. По пъти...
Общо 122 снегопочистващи машини – специализирана техника за почистване на сняг, са разположени по местостоянките и имат готовност да започнат работа п...
101 снегопочистващи машини са почистили снега в столицата тази нощ, когато са започнали обработките със смеси срещу заледяване. Това съобщиха от пресц...
Над 25 тира са закъсали между Дупница и Самоков София. Обилен снеговалеж вали в столицата. Дъждът, който се изсипа над града в късния следобед, преми...
София. През изминалата нощ в София са обработени със смеси срещу заледяване опасни и стръмни пътни участъци в райони на Столична община, както и улици...
Видин. В село Стакевци, община Белоградчик, започна събирането на подписи за колективен иск срещу енергоразпределителното дружество ЧЕЗ, съобщи инициа...
Поледици и наводнения отрязаха пътя до Резово и Синеморец
София. Над 50 души са потърсили помощ в спешния травматологичен кабинет на УМБАЛСМ "Пирогов" до 14.00 часа в събота. Това съобщиха от пресцентъра на б...
София. Догодина започва асфалтирането на 700 километра пътища от първи, втори и трети клас, съобщи министърът на регионалното развитие Десислава Терзи...