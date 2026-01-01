Колко дълго хладилникът остава студен при спиране на тока? Експерти
Една проста грешка съкращава времето драстично, а затворената врата може да спаси храната
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Една проста грешка съкращава времето драстично, а затворената врата може да спаси храната
Живакът няма да надскочи 6 градуса
Жълт код за студ е обявен в цялата страна
Максималните температури - в Северна България между минус 4° и 1°, в Южна България и по крайбрежието на морето между 3° и 8°...
Планинари пропаднаха в яма на път за Леденика
София. Студ и мраз ще сковат Североизточна България в началото на седмицата. Жълт код за потенциално опасни метеорологични явления е обявен в тази час...
Вашингтон. Рекордно ниските температури, предизвикани от северния циклон, известен като полярен вихър, ще започнат да се нормализират, съобщи Национал...