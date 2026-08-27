Колко дълго хладилникът остава студен при спиране на тока? Експерти

При прекъсване на електрозахранването един от първите въпроси е колко време храната в хладилника остава безопасна. Обикновеният хладилник може да запази достатъчно ниска температура около четири часа, ако вратата му остане затворена, посочва SlashGear. Пълният фризер издържа много повече - приблизително 48 часа, а наполовина пълен - около 24 часа. Най-важното правило през цялото време е уредите да се отварят възможно най-рядко, потвърждават и препоръките на американската Агенция по храните и лекарствата и Министерството на земеделието.

Четири часа са важната граница

Хладилникът губи студ значително по-бързо от фризера. Ако не бъде отварян, около четири часа обикновено са периодът, през който храната може да остане достатъчно студена.

Температурата в помещението също има значение. Уред в прохладна кухня ще задържи студа по-дълго от хладилник, поставен в горещо или огрявано от слънцето помещение. Добре зареденият хладилник също има предимство, защото студените продукти действат като своеобразен температурен резерв.

Най-полезният помощник е обикновеният термометър за хладилник. Официалната препоръка е температурата при нормално съхранение да бъде около 4,4 градуса по Целзий или по-ниска. След възстановяване на захранването именно показанието на термометъра помага да се прецени дали храната е останала безопасно охладена.

Фризерът издържа до два дни

При фризера времето е значително по-дълго. Напълно зареден и неотварян фризер може да поддържа безопасна температура около 48 часа. Ако е пълен наполовина, периодът намалява приблизително до 24 часа.

Причината е проста - замразените продукти действат подобно на големи ледени пакети и взаимно се охлаждат. Колкото повече замразена храна има вътре, толкова по-бавно температурата се повишава.

Ако токът бъде прекъснат за по-дълго, продуктите във фризера могат да бъдат групирани плътно един до друг. Това също помага да запазят студа за по-дълго.

Първо спасете месото, млякото и яйцата

При прекъсване, което се очаква да продължи повече от четири часа, бързоразвалящите се продукти могат да бъдат прехвърлени в хладилна чанта или кутия с лед или замразени охлаждащи пакети. Американските препоръки съветват да има достатъчно лед, така че храната да се поддържа при около 4 градуса или по-ниска температура.

С приоритет са суровото месо, рибата, млякото, яйцата и готовите остатъци от храна. По-малко спешни са част от твърдите сирена, маслото, много цели плодове и зеленчуци и някои трайни продукти.

Не разчитайте само на миризмата

След продължително спиране на тока външният вид и миризмата не са надежден начин да се определи дали един продукт е безопасен. FDA изрично предупреждава, че някои храни могат да изглеждат и да миришат нормално, но въпреки това да крият риск.

При бързоразвалящи се храни, които са престояли над безопасната температура достатъчно дълго, по-сигурният избор е те да бъдат изхвърлени. Затова при прекъсване на електричеството най-простото действие често е и най-важното - не отваряйте хладилника и фризера без нужда.