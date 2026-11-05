Рожден ден днес има княз Кубрат Сакскобургготски. Третият син на последния български цар и министър-председател Симеон II и на царица Маргарита е роден на 5 ноември 1965 г. в Мадрид, Испания. При раждането си получава титлата княз Панагюрски и принц Сакскобургготски.

За разлика от повечето членове на царски фамилии, Кубрат избира професионален път извън политиката, насочвайки се към медицината. Завършва престижния медицински факултет на Университета в Навара, след което специализира обща и хирургична гастроентерология. Той се утвърждава като изключително уважаван хирург и специалист по лапароскопска и онкологична хирургия в Испания, като практикува в редица водещи болници в Мадрид и заема ръководни постове в медицински организации. През 2002 г. е назначен за почетен лекар на испанското кралско семейство.

През 1993 г. сключва брак с испанската адвокатка Карла Мария на Ройо-Виланова, с която имат трима синове – Парко, Лука и Мирко. Въпреки че живее и гради успешната си кариера в Мадрид, княз Кубрат поддържа силна връзка с България, посещава я редовно и участва в събития, свързани с българската история и култура.

Днес празнуват още:

Златко Живков, кмет на Монтана

Красимир Аврамов, певец

Георги Георгиев – Гого, актьор

Владимир Киров, художник живописец

Проф. д-р Георги Попов, д.м., началник Клиника по инфекциозни болести в УМБАЛ „Софиямед“

Анна Караманова, VIP здравен координатор ДКЦ „Софиямед“