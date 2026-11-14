Костадинов: Европа е изправена пред сериозни икономически проблеми

Декларацията, подкрепена от България с особено мнение към преамбюла, отразява принципите, от които се ръководи Европейската комисия. Това заяви лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов в интервю за предаването „Тази събота“.

По думите му българското правителство споделя позициите на Европейската комисия и подкрепата за документа не е изненадваща.

Костадинов коментира и икономическата ситуация в Европейския съюз, като посочи, че еврозоната и европейската икономика като цяло изпитват затруднения. Особено сериозни според него са проблемите в Германия, която има водеща роля за икономическото развитие на континента.

Той обърна внимание и на нарастващото присъствие на китайските компании на европейския пазар. Според него опитите на Европейската комисия да ограничи тяхното влияние чрез антипазарни мерки трудно биха дали резултат.

Украински дронове достигат до българското Черноморие

В разговора беше засегната и темата за откритите по българското Черноморие останки от безпилотни апарати.

Костадинов заяви, че заснетият дрон е украински, като според него става дума за модел „Магура“ или негова по-нова модификация. Той уточни, че за останалите дронове, за които има информация, липсват снимки и намерени останки, поради което не може да се направи категорична идентификация.

Според лидера на „Възраждане“ теченията в Черно море могат да пренасят отломки от военни апарати от северните му части към бреговете на Румъния и България, а впоследствие и към Босфора.

„Един дрон може да бъде свален, например, на около шест-седем километра на север, в района на Одеса или Николаев, и след това останките му да бъдат довлечени дотук“, посочи той.

Камерите не решават проблема с катастрофите

Пътната безопасност и мерките за ограничаване на катастрофите също бяха сред темите на интервюто.

Костадинов изрази мнение, че въвеждането на контрола на средната скорост няма само по себе си да доведе до съществено намаляване на пътните произшествия и жертвите. Според него мярката има по-скоро ефект върху събирането на глоби, отколкото върху реалния контрол на движението.

Той посочи, че при редовните си пътувания между София и Варна среща множество камери за скорост, но според него липсва достатъчно активна работа на пътните полицаи по проверките на шофьорите.

Лидерът на „Възраждане“ подчерта необходимостта от по-строг контрол при издаването на шофьорски книжки, както и от проверки за употреба на алкохол и други нарушения.

По думите му поставянето на камери трябва да бъде съчетано с реално полицейско присъствие и превантивни мерки.

Костадинов постави въпроса и за организацията на движението по някои пътни участъци, където са изградени допълнителни ограничители, мантинели и колчета. Според него подобни съоръжения на места затрудняват изпреварването и могат да доведат до образуване на дълги колони от автомобили, особено при движение зад тежкотоварни камиони.