България на челно място в ЕС по сива иконимика
България заема челно място в държавите от Европейския съюз за сива иконимика. В страната ни 32% е делът на неформална икономика спрямо БВП, заяви проф...
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България заема челно място в държавите от Европейския съюз за сива иконимика. В страната ни 32% е делът на неформална икономика спрямо БВП, заяви проф...
Вашингтон. "Студената война беше един вид глобална война между различни представи и твърде различни политически системи. Докато сегашната криза е битк...
Петър Пешев Изказването на Марио Драги, че се обмислят парични стимули, които да предпазят навлизането на еврозоната в дефлационна среда, мотивира ку...
София. Застаряването на населението е основно предизвикателство за икономическия растеж, заяви министърът на финансите Петър Чобанов след представянет...
Цонев не очаква вето върху актуализацията на бюджета
Москва. Страните от Г20 се договориха да се противопоставят на всички форми на протекционизъм като възнамеряват да запазят отворени пазарите си. Това...