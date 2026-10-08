Тежки обвинения срещу МВР в Кърджали. ДПС разкри случай на полицейски произвол

Тежки обвинения за полицейско насилие, злоупотреба с власт и опит за прикриване на случай в Кърджали изнесоха представители на ДПС в Народното събрание. Бившият вътрешен министър и настоящ депутат Калин Стоянов разказа за младеж, който според подадения сигнал е бил задържан, изведен в двора на районното управление и жестоко пребит от цивилни полицейски служители. Най-тежкото твърдение е, че преди саморазправата било разпоредено камерите да бъдат изключени.

Спор за момиче прераснал в полицейска акция

Според версията, представена от Калин Стоянов, началото на случая е личен конфликт между младия Никола Николов и сина на директора на ОДМВР-Кърджали Щерьо Милчев. Спорът бил свързан с момиче.

„От едната страна е 22-годишно момче, а от другата е синът на областния директор на МВР-Кърджали Щерьо Милчев. В резултат на спора между тях областният директор впряга ресурсите на областната дирекция, заемайки страната на сина си“, заяви Стоянов.

На 30 август в дома на Николов било извършено претърсване. По думите на Стоянов полицаите търсили наркотици, но такива не били открити.

Спрян от необозначена кола и отведен в полицията

По-късно същия ден младият мъж бил спрян в центъра на Кърджали от необозначен служебен автомобил. Колата била управлявана от цивилен служител на полицията, който наредил на Николов да се качи.

Той бил отведен първо в Центъра за спешна медицинска помощ, където му било казано, че ще бъде задържан, а след прегледите - в районното управление.

Точно там, според разказа на Калин Стоянов, ситуацията придобила изключително тежък характер.

Някой разпорежда камерите да бъдат спрени

Стоянов заяви, че към служителя, довел младежа, се присъединили още двама цивилни полицаи. „Те го изкарват на двора, някой разпорежда да се спрат камерите, а полицейски служители започват саморазправа и му нанасят побой“, разказа депутатът.

По негови думи младежът бил обиждан, заплашван и удрян с дървен предмет. Стоянов съобщи и за твърдения за заплахи със сексуално насилие със същия предмет.

Ще казваш, че си паднал по стълбите

Според Стоянов след побоя полицаите казали на младежа да обяснява пред други хора, че нараняванията му са получени при падане. „Когато някой те пита какво се е случило, ти ще обясняваш, че си паднал по стълбите“, цитира депутатът думи, които според сигнала били отправени към Николов.

На следващия ден младежът бил освободен. Той наел адвокат и подал жалби до Районната прокуратура в Кърджали, Инспектората на МВР и вътрешния министър.

ДПС твърди за натиск и върху адвоката

Стоянов изнесе и друго сериозно твърдение - че адвокатът на младежа е получил сигнали да прекрати активността си по случая. „На адвоката на момчето по различни канали й се подсказва да се кротне“, заяви той.

Депутатът обяви още, че ДПС разполага с информация за „още няколко подобни случая“ в ОДМВР-Кърджали и обеща те също да бъдат публично представени.

Ако тези твърдения бъдат потвърдени, случаят би надхвърлил рамките на отделен инцидент и би поставил сериозни въпроси за контрола и практиките в областната дирекция.

Стоянов пита къде е министърът

Бившият вътрешен министър отправи директни въпроси към настоящото ръководство на МВР. „И тук е въпросът дали Иван Демерджиев е запознат с този случай, какви мерки са предприети, ще се намери ли един смел прокурор, който да разследва този скандален случай“, заяви Стоянов.

Според него изясняването на фактите ще бъде трудно, докато Щерьо Милчев продължава да ръководи областната дирекция.

„Истината трудно ще излезе наяве, докато директор на Областната дирекция на МВР в Кърджали е Щерьо Милчев, който е баща на едно от момчетата в спора“, каза депутатът.