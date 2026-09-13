Българите си местят парите. Решението за втората пенсия
Общият размер на прехвърлените средства е достигал 1,32 млрд. лева
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Общият размер на прехвърлените средства е достигал 1,32 млрд. лева
Депутати внесоха промяна в закона
Всяка година процедурата засяга между 250 000 и 400 000 души
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Всеки осигурен с електронно досие, ще влизаме в него с код за достъп Парите за трета пенсия, натрупани в индивидуалните партиди на осигурените лица,...
Прехвърлянето на фирми, на дружествени дялове и смяната на управител ще се извършват както и досега пред нотариус, но тези промени ще се вписват и в и...
Договорът се урежда в закон от 1950 г. Може да бъде атакувана в съда от синдика, Фонда за гарантиране на влоговете или кредитор Адвокат Янчо Трончев...
София. Краят на депутатското номадство вече се вижда. Народните представители, които напуснат парламентарните си групи, няма да имат право да се присъ...