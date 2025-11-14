Огромна промяна с колите. Пада важен и скъп документ

Законопроект слага край на нотариалната такси при прехвърлянето на кола. Той предвижда премахване на нотариалната такса. Това съобщи Йордан Иванов от "Демократи за силна България".

"Това е тема, която касае 300 000 хил. души годишно и коства стотици милиони евро допълнителна административна тежест за бизнеса", каза народният представител.

Той допълни, че това, което ДСБ предлагат, е да се модернизира начинът на прехвърляне на МПС по европейски модел, защото България е единствена държава, при която за да си прехвърлиш МПС, трябва да минеш през нотариус.

Иванов определи тази такса като "измислена".

Призоваваме МВР и КАТ да се заемат с това и да премахнем нотариалната заверка и хората да мога да си прехвърлят МПС-тата с обикновен писмен договор", каза той.

По думите на депутата законопроектът предвижда да се запази опцията при желание гражданите все пак да използват нотариални услуги.

В момента за прехвърляне на кола трябва да се сключи договор за покупко-продажба с нотариална заверка на подписите на продавача и купувача. Процедурата изисква лично явяване на двете страни пред нотариус, както и представянето на необходими документи, включително лични карти, талони на автомобила, платени данъци и валидна застраховка "Гражданска отговорност".

