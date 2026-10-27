Казанлък отбелязва Деня на народните будители с богата културна програма

Община Казанлък организира поредица от културни, образователни и творчески събития, посветени на Деня на народните будители- 1 ноември. В периода от 28 октомври до 1 ноември 2026 г. жители и гости на града ще имат възможност да се включат в инициативи, които отдават почит на българските просветители, книжовници, революционери и всички личности, съхранили духа и идентичността на народа ни.



Програмата обединява музеи, библиотеки, културни институти и творчески школи, които чрез изложби, литературни срещи, презентации, филмови прожекции, театрални представления и интерактивни инициативи ще припомнят значението на знанието, духовността и родолюбието.



Програма на събитията:



от 26 октомври до 7 ноември



* Музей на фотографията – „Отворена библиотека в музея-как фотографиите допълват думите“-колекция от фотоалбуми на български фотографи.





28 октомври



* 12:00 ч., Общинска библиотека „Искра“- „Будители народни“ – презентация, посветена на бележити българи.

* 17:30 ч., изложбена зала „Иван Милев“-официално откриване на ежегодната изложба на казанлъшки творци „Есенен салон 2026“.

* 18:00 ч., Музей на розата – „Светлина от светлината“-художествено-поетична композиция с участието на възпитаници на школата по художествено творчество „Силата на словото“ и школа „Орфей“ към НЧ „Възродена Искра – 2000“, гр. Казанлък.





29 октомври (четвъртък)



* 10:00 ч., Общинска библиотека „Искра“- „По следите на знанието“-тематична викторина за известни казанлъшки будители.

* 11:00 ч., Общинска библиотека „Искра“-„Будителският дух на Казанлък“ – документален фоторазказ от краеведски материали.

* 17:30 ч., Музей на розата – „(Не)Познатият Колю Фичето“- представяне на книгата на д-р Венелин Бараков.



30 октомври (петък)



* 10:00 ч., Исторически музей „Искра“-„Настоящето среща миналото“ – XXXVII издание на краеведските четения.

* 10:30 ч., ЛХМ „Чудомир“-филмов маратон за Чудомир.

* 18:00 ч., сцена „Любомир Кабакчиев“- „Лук и Чук“ -детско представление от репертоара на Общински театър „Любомир Кабакчиев“.



31 октомври (събота)



* 11:00 ч., Музей на фотографията-„Среща със съвременните будители“. Петя Големанова и Александър Иванов ще представят албума „НАЧАЛОТО. Укрепване на пороищата и залесяване. Феликс Вожли. Петър Манджуков-спомени“.

* 17:00 ч., зала „Любомир Кабакчиев“ – празничен концерт на група „Грамофон“, посветен на 1 ноември-Деня на народните будители. Вход свободен.



1 ноември (неделя)



* 10:00–18:00 ч., Художествена галерия – Казанлък – „Открий будителите на Казанлък- интерактивна игра в постоянната експозиция на галерията.



Община Казанлък кани жителите и гостите на града да се включат в празничната програма и заедно да отдадат почит на българския дух, знание и просвета.



