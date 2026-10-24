Нови веломаршрути разширяват възможностите за туризъм край язовир „Копринка“

Два нови горско-планински веломаршрута край язовир „Копринка“ бяха открити със спортно събитие, в което се включиха над 40 деца и възрастни.



Стартът бе даден от стената на язовира, а участниците преминаха по трасетата „Стената – с. Средногорово – Стената“ и „Стената – с. Виден – Стената“, всяко с дължина близо 18 километра.



Маршрутите са разработени от Туристическо дружество „Орлово гнездо“, партньор на Община Казанлък в проекта по КИТИ „Развитие на туристическия потенциал на язовир „Копринка“.



Инициативата цели да разшири възможностите за активен отдих и спорт, допълвайки традиционните туристически дейности в района.



Новите маршрути бяха открити от заместник-кмета на Община Казанлък Аксения Тилева, която изрази надежда инициативата да се превърне в добра практика за съвместни спортни преживявания сред природата.



В рамките на проекта до средата на 2027 г. предстои да бъде разкрит и Воден център на язовира, който ще предлага възможности за забавления и тренировки за любителите на водните спортове.



„Всичко това е благодарение на усилията на екипа на Община Казанлък и най-вече на кмета Галина Стоянова, която има визията и мечтата за това как да направи града ни желан, привлекателен, красив и обичан град за всички“, подчерта Аксения Тилева.



