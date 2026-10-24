Изпратиха хеликоптер за мъж, паднал от АТВ в Странджа

Сложна спасителна операция се проведе в Странджа, след като 42-годишен мъж пострада тежко при инцидент с АТВ край приморското село Ясна поляна. Наложило се медици и пожарникари да слизат в дере, за да достигнат до ранения и да го извадят, съобщава БНТ. Заради сериозността на травмите е изпратен медицински хеликоптер, който го транспортирал до УМБАЛ – Бургас.

По първоначална информация мъжът е паднал от АТВ-то и е получил тежко увреждане на гръбначния стълб. Теренът затруднил достъпа на спасителните екипи, които трябвало да достигнат до него и да организират извеждането му от дерето.

По информация на националната телевизия състоянието на пострадалия наложило той да бъде интубиран още на място, преди да започне въздушното транспортиране към бургаската болница.

Това е пореден тежък инцидент с АТВ в Бургаска област през октомври. На 6 октомври Флагман.бг съобщи за 42-годишен мъж от Несебър, който пострада тежко при падане от подобна машина край село Кошарица. Тогава също беше задействан медицински хеликоптер, а пациентът беше приет по спешност в Шокова зала на УМБАЛ – Бургас.

Възможността за бърз въздушен транспорт е особено важна при инциденти в пресечен терен, където достигането на линейка до пострадалия може да бъде затруднено.

Засега няма подробности как точно е станало падането край Ясна поляна. Не е съобщена и актуална прогноза за състоянието на пострадалия след приемането му в лечебното заведение. Обстоятелствата около произшествието се изясняват, пише "Флагман".