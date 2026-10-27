Децата от ДГ „Светлина“ в Стара Загора почетоха народните будители с празничен спектакъл

В навечерието на Деня на народните будители децата от ДГ „Светлина“ в Стара Загора представиха празничен спектакъл под надслов „Корени, които ни свързват - с почит към народните будители“. Заедно с учители и родители те отдадоха почит на личностите, съхранили българския дух, книжовност и култура през вековете.

Празничната програма започна с камбанен звън и премиера на краткия видеоклип „Гласът на бъдещето“, в който възпитаниците на детската градина споделиха своите представи за народните будители. „Това е човек, който събужда доброто в нас“ и „Будител е като слънцето – носи светлина“, бяха част от детските послания. Видеото завърши с мотото на детската градина: „ДГ „Светлина“ - където светлината започва от първата буква“.

С възрожденски декори и театрални сцени малките участници пресъздадоха важни моменти от българската история. На сцената символично оживяха „Словото на Паисий“, „Перото на Вазов“ и „Огъня на Левски и Ботев“. Чрез тях децата представиха силата на знанието, словото и стремежа към свобода, а запалването на символичния „Огън на знанието“ се превърна в един от най-вълнуващите моменти на спектакъла.

В програмата прозвучаха и обичаните български песни „Химн на народните будители“ и „Къде си, вярна ти, любов народна“, изпълнени от детския хор.

Специално място в празника имаха и родителите, които се включиха в интерактивна викторина чрез дигиталната платформа Kahoot. Участниците отговаряха на въпроси, свързани с българската история, и разпознаваха предмети от „Тайнствения сандък на знанието“ - паче перо, свещ и Рибния буквар. Най-бързият и точен участник Кристина Димитрова получи луксозно издание на буквара на д-р Петър Берон.

Празникът завърши с факелно шествие до парк „Митрополит Методий Кусев“, в което се включиха деца, родители, учители и гости на събитието.

Сред официалните гости бяха Станимира Димитрова, началник на отдел „Образование и младежки дейности“ в Община Стара Загора, и Иванка Сотирова, обществен посредник на Стара Загора.

Със своя спектакъл възпитаниците на ДГ „Светлина“ показаха, че паметта за народните будители се предава от поколение на поколение, а първите уроци по родолюбие започват още в детството.