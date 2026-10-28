18 години грижа, подкрепа и сбъднати мечти- „Работилница за мечти“ отпразнува своя рожден ден в Казанлък

С много вълнение, усмивки и споделени емоции „Работилница за мечти“ в Казанлък отбеляза своята 18-а годишнина. Празничното тържество бе уважено и от заместник-кмета на Община Казанлък Сребра Касева. То събра потребители на социалните услуги, техните семейства, специалисти, приятели и съмишленици.



,,Работилница за мечти“ обединява два дневни центъра-за деца с увреждания и за пълнолетни лица с увреждания. Вече 18 години те са място, в което грижата, разбирането и подкрепата вървят ръка за ръка с възможностите за развитие, общуване и социално включване.

През годините „Работилница за мечти“ се е превърнала в символ на надежда и принадлежност за много семейства.



Празничното събитие започна с изказване на благодарност към кмета на Община Казанлък Галина Стоянова за подкрепата и премина под посланието, че мечтите нямат възраст, нямат граници и се сбъдват заедно. То беше повод за равносметка на постигнатото през годините и за признателност към всички специалисти, родители, близки и партньори, които са част от историята на двата центъра.



Заместник-кметът на Община Казанлък Сребра Касева връчи на директора на Дневен център за деца с увреждания „Работилница за мечти“ Веска Мараджиева цветя и поздравителен адрес от името на Галина Стоянова.



“ За да се утвърди такава институция е необходимо много време и труд. 18 години са цяла вечност работа в името на доброто. Пожелавам Ви да продължавате да давате спокойствие и сигурност, както за родителите, така и за децата” каза Сребра Касева.



Подкрепата за хората с увреждания и техните семейства е важен приоритет в социалната политика на Община Казанлък. Чрез развитието и предоставянето на социални услуги местната администрация работи за изграждането на достъпна, подкрепяща и приобщаваща среда, в която всеки човек да има възможност да развива своя потенциал и да бъде пълноценна част от обществото.



