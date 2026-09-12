Близо 250 служители се включиха в първото издание на Vivacom Run Fest
Инициативата премина през пет града и завърши с финал в София, обединявайки колегите около спорта, екипността и активния начин на живот
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Инициативата премина през пет града и завърши с финал в София, обединявайки колегите около спорта, екипността и активния начин на живот
Тя слезе под 1:55 и пренаписа историята в зала
Астролозите съветват да си имате едно наум, ако решите да свържете "завинаги" живота си с някой от представителите на тези знаци
Майсторите се надяваха тя да не ги открие лесно или поне да закъснее
Сифан Хасан спечели лекоатлетическия маратон на Игрите в Париж
Участниците ужасени
Инициативата „Световен ден на сърцето“ предизвиква хора от цял свят
Александър Спасов и Мария Николова победиха в дъжда
43-годищният атлет измина дистанцията за 100 часа
Пет активности събраха феновете на активния живот
Рекорден брой участници са заявили желание да стартират в третото издание на планинското бягане "Витоша моята планина" на 25-и септември. Сред записан...
Походът на Ивет Лалова в Рио завърши с престижното осмо място във финала на 200 м. Контузия на бедрото, която се обади след сериите на 100 м и попречи...
Лека контузия спря водещата българска спринтьорка Ивет Лалова-Колио от участие на полуфинала на 100 м на олимпиадата в Рио де Жанейро. "Ивет е почувс...
Кирил Николов-Дизела бе непобедим на планинското бягане „Терра Рън" в Пирин планина. Той спечели и второто издание на състезанието по трасето от "Терр...
Учител по философия и бивша националка по ски-бягане триумфираха в 100-киломровото бягане от ултрамаратона в Обиколката на Витоша. Ивайло Атанасов про...
Българският ски бегач Веселин Цинзов завърши силно участието си в първия кръг за световната купа в Рука (Финл). В преследване на 15 км, класически сти...
Водещият български ски бегач Веселин Цинзов (№239 на снимката) завърши днес 16-и в старта за ФИС на 12,6 км (свободен стил) в Олос (Финл). Националът...
Доказаният кулинарен спец Ути Бъчваров ще сътвори поредния си специалитет, но този път с насока към феновете на планинското бягане и здравословния нач...
Състезателите на „Александър Логистик" Веселин Цинзов и Антония Григорова спечелиха титлите от Държавното лятно първенство по ски бягане на Белмекен....
"Вече съм на хармоника, но стискам зъби. Много съм щастлива и доволна. Изхабих страшно много енергия от вчера до днес от радост, от щастие". Това заяв...