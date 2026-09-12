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Ивет продължава и след Рио

Ивет продължава и след Рио

Походът на Ивет Лалова в Рио завърши с престижното осмо място във финала на 200 м. Контузия на бедрото, която се обади след сериите на 100 м и попречи...

18 август | 8:10
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