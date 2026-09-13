Йотова: Казанлък е световната столица на розата
Нужна е промяна в политиките на държавата, за да бъде защитена българската роза, заяви държавният глава на Празника на розата
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Нужна е промяна в политиките на държавата, за да бъде защитена българската роза, заяви държавният глава на Празника на розата
Розоберът е жив символ на духа на Казанлък
В рамките на Празник на розата 2026 Казанлък ще се превърне в сцена на вдъхновяващи срещи на вкус, традиции и майсторство чрез поредица от кулинарни и...
Редица арт и културни инициативи ще вълнуват жителите и гостите на града
Билети за Празник на розата 2026 могат да се закупят онлайн
Община Казанлък официално обявява датите за едно от най-значимите културни събития в България – Празник на розата 2026
На щанда на града на розите, гостите на изложението имаха възможност да се запознаят с богатата културна програма на Казанлък
Почетен гражданин на Казанлък за втори път превръща града в световна сцена на лютиертството
Празникът на розата в 2025 година ще подари на казанлъчани и гостите на града запомнящо преживяване със световноизвестния изпълнител Лу Бега
Очаква се Празникът на Розата 2025 година да бъде едно от най-грандиозните събития през годината
Предаването ще се излъчи в сряда в 19ч по канал 0 и в събота 14:30 по националния канал 3
В Казанлък посрещнаха чудотворната икона на Света Богородица „Неувяхващ цвят“
Направиха огромна роза от листа на маслодайната Дамасцена
Ще чуем и малките розопроизводители, обеща председателят на НС
Започна дефилето за 116-то издание на Празника на розата
Поръси с гюл главите на Цветанов и губернатор за перчеми като на бийтълсите Бойко Борисов покани БСП заедно да спасяват чинията на Бузлуджа. Премиеръ...
"Розата е най-разпознаваемият български символ и сме длъжни да защитим това световно постижение на България". Това заяви президентът Росен Пелвнелиев...
"Розата е най-разпознаваемият български символ и сме длъжни да защитим това световно постижение на България", заяви държавният глава Росен Плевнелиев...
Кулинарът Ангел Ангелов приготви пилешка каварма по стара рецепта за всички, които бяха дошли на площада в Монтана днес. Юнашкият тиган гостува в град...