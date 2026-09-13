Всичко за Празник На Розата

Следете всички новини, анализи и коментари за Празник На Розата. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Политика Регионални Общество
Кулинарни и занаятчийски събития потапят Казанлък в магията на вкусове и традиции в рамките на Празник на розата 2026

Кулинарни и занаятчийски събития потапят Казанлък в магията на вкусове и традиции в рамките на Празник на розата 2026

В рамките на Празник на розата 2026 Казанлък ще се превърне в сцена на вдъхновяващи срещи на вкус, традиции и майсторство чрез поредица от кулинарни и...

21 април | 12:58
0 коментара
836