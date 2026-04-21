Кулинарни и занаятчийски събития потапят Казанлък в магията на вкусове и традиции в рамките на Празник на розата 2026

В рамките на Празник на розата 2026 Казанлък ще се превърне в сцена на вдъхновяващи срещи на вкус, традиции и майсторство чрез поредица от кулинарни и занаятчийски събития.



Сред акцентите в програмата е кулинарният празник „Роза и шафран. Вкусните гозби на България“, който съчетава богатството на традиционната българска кухня със съвременни кулинарни интерпретации. Той ще се състои на 6 юни от 13 ч. в Музея на фотографията.



Посетителите ще имат възможност да се насладят на демонстрации, дегустации и срещи с утвърдени майстори готвачи, които ще представят характерни рецепти и иновативни подходи към познати вкусове.



Паралелно с това ще се проведе и Фестивал на българските занаяти, който ще предложи разнообразна програма от демонстрации, творчески ателиета и интерактивни преживявания. Той ще се състои на 7 юни от 10:00 ч. в ЛХМ „Чудомир“.



Участниците ще могат да се докоснат до автентични техники и умения, предавани през поколенията, както и да участват активно в процеса на създаване.



Специален акцент във фестивалната програма е атрактивният турнир „Острието на изпитанието“, който ще се състои на 6 юни от 11:00 ч. до 16:00 ч. в Археокомплекс „Долината на тракийските царе“. Събитието ще представи зрелищни демонстрации, вдъхновени от древни практики в обработката на метал и бойните традиции на траките.



На 6 и 7 юни в НЧ „Искра-1860“ Rose Wine Expo – XV издание ще представи най-добрите розе вина, както и други напитки и гурме храни.



Традиционният фестивал на балканската култура и кулинария „Казанлък мези“ освен с вкусна храна ще изненада жителите и гостите на града с участията на много любими на публиката изпълнители.

Събитията имат за цел да популяризират българските кулинарни и занаятчийски традиции и обещават да донесат много творческо вдъхновение и споделени емоции.

