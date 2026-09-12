Днес са Коледни заговезни? Защо една лъжица се пази
Много интересен празник
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Много интересен празник
Днес честваме св. апостол Филип, а също Коледни заговезни
София. Днес са Коледните заговезни - последният ден, в който може да се яде месо преди 40-дневния Рождественски пост. От събота започват Коледните по...
София. Коледните заговезни или заговелки се нарича деня преди Коледните пости - 14 ноември. Той се смята и за последният ден, в който може да се блажи...