Парламентът събира министрите по спешност заради скандали и криза
Изслушвания за уволнения в МВР и мерки срещу поскъпването на горивата влизат в дневния ред
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Изслушвания за уволнения в МВР и мерки срещу поскъпването на горивата влизат в дневния ред
Решава за избора на нова обслужваща банка за общината
На заседанието ще присъства и президента Петер Пелегрини, както и ръководството на парламента
Народното събрание ще обсъжда увеличаването на пенсиите от 1 юли
Предвижда се и хазартни зали да има само в населени места с над 5000 жители
На последното заседание бяха избрани заместник-председатели на Съвета, както и състави на постоянните комисии
Оачква се да има и извънредно заседание на Столичния общински съвет
Днес депутатите се очаква да приемат окончателно бюджета на здравната каса и ДОО
През националната план-сметка се разпределят почти 40% от брутния вътрешен продукт
Министерският съвет се събра извънредно, за да приеме данъчните закони
Тяхното приемане е необходимо преди внасянето на бюджета за 2024 година в НС
Ядосан е от приказките, че няма да има ротация и че министри, без съгласието на ПП-ДБ, няма да се сменят
"Няма да влезем, няма да направим кворума", подчерта лидерът на БСП
В дневния ред е и ново обсъждане на Закона за допълнение на Закона за съдебната власт
Народните представители се събират на извънредно заседание днес
Предстои и второ четене на промени в Закона за здравното осигуряване
Извънредно заседание на парламента ще се проведе днес
Народните представители се събират извънредно във вторник
Депутатите изслушват Бойко Рашков
Обещанието към певците от вчера може да бъде прието още в този парламент, заяви Искрен Веселинов