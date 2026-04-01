Парламентът събира министрите по спешност заради скандали и криза

Трима служебни министри трябва да бъдат изслушани на извънредно заседание на Народното събрание днес. В дневния ред са включени теми с висок обществен интерес - кадрови решения в МВР и мерки срещу поскъпването на горивата. Заседанието идва на фона на предизборна кампания, което допълнително засилва политическото напрежение. Очакват се остри въпроси и сблъсък на позиции в пленарната зала.

Скандалът в МВР и случаят „Петрохан“ влизат в парламента

Като първа точка е предвидено изслушване на служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев и на старши комисар Кремена Илиева, „заемаща или заемала доскоро“ поста директор на Института по криминалистика към Министерството на вътрешните работи (МВР). То е за „нови данни за поредните уволнения или премествания“ от страна на Емил Дечев на ръководители в системата на МВР и „оказване на натиск“ по случая с убийствата в бившата хижа „Петрохан“ и откритите още три тела край връх Околчица, както и предоставяне на информация от страна на министъра и старши комисаря за хода на разследването и предприетите действия от страна на служителите в министерството по случая.

Дечев защитава кадровите промени с изборната сигурност

За да не допуснем повторно касиране на избори, трябва да сме сигурни в хората, с които работим на терен, обясни при изслушването си на 6 март в Народното събрание Дечев. По думите му ролята на ръководителите на областни дирекции в осигуряването на честни, прозрачни и демократични избори е изключително голяма и отговорна. Доверието в работата на МВР е изключително важно, смята служебният министър.

Горивата на фокус - второ изслушване в пленарната зала

Като втора точка е записано изслушване на служебния министър на финансите Георги Клисурски и на служебния министър на икономиката и индустрията Ирина Щонова за мерките за ограничаване нарастването на цените на горивата в страната.

Правителството вече предложи пакет от мерки

На 27 март правителството представи пакет от мерки за около 100 млн. евро във връзка с последствията от кризата в Близкия изток за гражданите и бизнеса.

Подкрепа от Брюксел за намаляване на акцизите

Вчера бе съобщено, че Европейската комисия подкрепя намаляването на акцизите върху горивата като мярка срещу недостига и високите цени. Държавите от ЕС могат да намалят акцизите на горивата, някои вече го направиха, каза говорител на институцията. ЕК подкрепя всяка мярка в полза на европейските граждани, добави той.

Парламентът работи извънредно заради изборите

Последното заседание на депутатите беше на 19 март. От 00:00 часа на 20 март започна предизборната кампания за предстоящите избори на 19 април, а според парламентарния правилник от откриването на предизборна кампания за избори за народни представители до свикването на новоизбраното Народно събрание не се провеждат редовни пленарни заседания.

