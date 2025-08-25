Извънредно заседание на Столичния общински съвет

На извънредно заседание се събира днес Столичният общински съвет.

На него ще бъде дадена зелена светлина на столичния кмет Васил Терзиев да избере нова банка, която да обслужва общината.

От Столичната община обявиха спешна обществена поръчка за банка, обслужваща общинските средства. Според параметрите на поръчката договорът с временната банка ще е до приключването на следваща процедура за дългогодишен договор с нова финансова институция или до изчерпване на финансовия ресурс по поръчката от 2,5 млн. лв.

Срокът не може да бъде повече от 5 години, независимо кое условие настъпи първо. В края на юли кметът Васил Терзиев внесе доклад за стартиране на процедура по избор на нова обслужваща банка на общината.

Предложението обаче бе спряно на заседание на комисията от финанси от общинския съветник от ПП - Благовеста Кенарова.

Няколко дни по-късно обслужващата банка пожела едностранно да прекрати договорите си с местната власт.

