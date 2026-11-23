Бившият депутат от "Продължаваме промяната" Искрен Арабаджиев се оттегля от поста областен координатор на партията в Ловеч, съобщи самият той във фейсбук.

Той бе сред знаковите лица на формацията, близък до Кирил Петков и Асен Василев. Изкара три мандата в парламента, беше и председател на социалната комисия. Един от говорителите на ПП по социално-икономическите въпроси.

"След 5 години като областен координатор на „Продължаваме Промяната“ в Ловеч, безброй срещи, разговори и хиляди километри на път, дойде време да отгърна нова страница и да бъда по-близо до семейството си.

Оставам член на ПП и продължавам да вярвам в политиките и посоката, която сме поели. Ще продължа да помагам и да работя за каузите, в които вярвам, макар и по друг начин", написа Арабаджиев във фейсбук.

Той благодари за доверието да представлява Ловеч и региона в Народното събрание, макар и за кратко.

„За възможността в едни от най-трудните години за България да допринеса за това заедно да преминем по-леко през кризите и да постигнем много за страната и хората. Оттеглям се от тази роля с благодарност към всички, с които извървяхме този път."

Постът му завършва с пожелание "повече хора в Ловеч и региона да бъдат активни, да не се примиряват с проблемите и да работят за промяна, защото бъдещето ни зависи най-вече от самите нас".

Искрен Арабаджиев е поредно знаково лице на ПП, което напуска партията, политиката и парламентарния живот.

„Стандарт“ припомня, че от формацията се оттегли единият от основателите й Кирил Петков, който подаде оставка заради скандалите с районните кметове в София.

Лена Бориславова също се оттегли, но пък остана мъжът й Мирослав Иванов.

Даниел Лорер и Калина Константинова, които бяха министри в кабинета на Кирил Петков, също не са част от парламентарната група.

Напусна и Явор Божанков, който от БСП мина при ПП.