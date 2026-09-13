НОИ с важно съобщение. Изтича срок
Свързан е с документите за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация
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Свързан е с документите за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация
Засяга поземлените имоти
Ще си спестим часове висене пред гишетата на чиновниците
Брачните свидетелства също на английски и френски